Un olandez a prezis cutremurul din Turcia cu trei zile înainte să se producă | Seismologul Mărmureanu: "E greu!"

În data de 3 februarie 2023, Frank Hoogerbeets scria pe Twitter: "Mai devreme sau mai târziu, va avea loc un cutremur cu magnitudine de aproximativ 7,5 în această regiune (Turcia central-sudică, Iordania, Siria, Liban)".

Mesajul era însoțit de hashtagul #deprem, cutremur în limba turcă.

Pe contul său de Twitter, Frank Hoogerbeets se recomandă cercetător la SSGEOS sau "Institutul de Monitorizare a Geometriei Corpurilor Cerești în legătură cu Activitatea Seismică", cu sediul în Olanda.

Site-ul acestui institut, ssgeos.org, nu era funcțional la ora publicării acestei știri.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

Pe Twitter, contul @ssgeos avea, luni după-amiază, o postare fixată din data de 2 februarie, în care anticipa o posibilă activitate seismică mai intensă în intervalul 4 - 6 februarie, "cel mai probabil cu magnitudine medie sau peste 6" și cu șanse ușoare pentru un eveniment seismic mai mare "în jurul datei de 4 februarie".

Larger seismic activity may occur from 4 to 6 February, most likely up to mid or high 6 magnitude. There is a slight possibility of a larger seismic event around 4 February.https://t.co/75I3PjAarX