”Factură de reconciliere” de peste 10.000 de lei la curent și gaze. Românii care se pot trezi cu o asemenea sumă de plată

Un telespectator Antena 3 CNN ne-a trimis o factură comună, la gaze și curent, cu o sumă uriașă de plată.

Se numește factură de reconciliere, este pe un an și depășește 10.000 de lei.

Clientul acuză furnizorul că nu a venit nimeni să citească indexul și să îl compare cu ceea ce a transmis el lunar.

Ce spune clientul

Potrivit clientului, a plătit lunar în jur de 500-600 de lei pentru energia electrică și pentru gaze, pentru o casă de aproximativ 150 m².

Această factură de reconciliere reprezintă un fel de recalculare pe un an de zile, dacă clientul are stabilită o sumă fixă în contract. În cazul în care consumul a fost mai mare decât cantitatea stabilită, la sfârșitul anului vine o factură de reconciliere.

Explicațiile furnizorului

”Este un contract pentru energie electrică și gaze cu sume fixe lunare și regularizare anuală. După primul an a avut o sumă de plătit în plus de 5.000 de lei, pentru care a cerut eșalonarea și a refuzat majorarea sumei lunare. După al doilea an s-au strâns 10.000 de lei”, spune furnizorul.

Ce este factura de reconciliere

Zoltan Nagi, vicepreședintele ANRE, a explicat în exclusivitate la Antena 3 CNN ce este factura de reconciliere și cine o poate primi.

”Trebuie menționat că nu oricine poate să primească o astfel de factură. Acest consumator a semnat un contract cu furnizorul respectiv atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze naturale, cu sume fixe plătite lunar, pentru că a fost o ofertă a furnizorului și a optat pentru această variantă. Cei care nu au o asemenea ofertă acceptată, nu au cum să primească astfel de facturi și nu au cum să intre la asemenea concilieri sau reconcilieri.

În acest caz, clientul respectiv a optat pentru această variantă, să primească sumă fixă de plată pentru energie și gaze în fiecare lună a anului, indiferent de consum, și normal că în aceste situații clientul plătește mai mult în perioada de vară, când consumul este mai mic și plătește sub valoarea consumată în perioada de iarnă.

Dar concret, în cazul acestui client, în urma verificărilor, am observat că s-a încheiat un contract în urmă cu doi ani pentru o sumă lunară de aproximativ 400 de lei. După un an de zile s-a constatat că această sumă nu acoperea consumul real și i s-a oferit din partea furnizorului să majoreze această sumă. Ceea ce s-a refuzat. Și atunci, într-un an de zile, s-au acumulat sume mari de bani, peste 10.000 de lei, în condițiile în care plătea doar 400 de lei pe lună.

Factura, nici în privința valorii și nici în privința consumului nu este contestată la furnizor. Dacă clientul are ceva rețineri sau dubii în privința acestei facturi trebuie să depună o contestație la furnizor sau să conteste ori valoarea prețului unitar aplicat, ori consumul. Dacă el consideră că nu a consumat această cantitate, trebuie să conteste la furnizor”, a explicat Zoltan Nagy la Antena 3 CNN.