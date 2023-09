Fost vicepreședinte al CJ Vaslui, despre relaţia cu Dumitru Buzatu: "Este un om inteligent şi nu cred că a fost atât de tâmpit să cadă în extreme"

Cornel Bichineţ, fost partener politic și coleg de conducere la șefia Consiliului Județean Vaslui, a oferit detalii despre relaţia cu Dumitru Buzatu şi Emil Savin. Iată de unde ar fi pornit, în opinia sa, divergențele dintre cei doi prieteni.

Apar detalii incredibile din dosarul şpăgii de 1,2 milioane de lei din portbagajul președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu. Martorii prezenţi la momentul flagrantului spun că cei care se aflau în cercul de apropiați lui Dumitru Buzatu, fie au leșinat, fie s-au tăvălit pe jos.

Mai exact, în momentul în care a fost prins în flagrant de procurorii DNA, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, se afla la masă la un restaurant de lângă o baltă de pescuit din Murgeni cu Dragoș Cazacu, directorul DGASPC Vaslui, șefa sa de cabinet Ana Maria Obreja și fostul director economic al DGASPC Vaslui, Ion Buruiană.

Întrebat ce ştie despre cei care au fost în cercul intern al lui Dumitru Buzatu şi care era relaţia lui cu Emil Savin, care în calitate de colaborator cu identitate reală a făcut un denunţ la DNA, Cornel Bichineţ, fost partener politic și coleg de conducere la șefia Consiliului Județean Vaslui, a spus:

"Vă spun așa cum cred eu de cuviință, păstrând proporțiile, seriozitatea și adevărul. Îl cunosc pe Emil Savin de 25 de ani. Este unul dintre cei mai puternici constructori din Moldova, din județul Vaslui el este pe locul doi.

Firmele de construcții nu pot lucra cu extratereștri, trebuie să lucreze cu primăriile de comună, oraș, municipiu, județ. Eu sunt plecat din 2016 de la Consiliul Județean, că nu mai lucrează cu Consiliul Județean aproape nimic.

"Nu cred că Dumitru Buzatu ar fi avut inabilitatea să facă o asemenea greșeală să nu-i facă plăţile lui Emil Savin"

Raporturile lui cu Dumitru Buzatu nu sunt de vasalitate. Omul acesta nu are structură de om de curte și nu cred că nici Dumitru Buzatu n-ar fi avut nevoie de oameni de curte, pentru că are 71 din primarii oraşului.

Vedeți că ceea ce s-a întâmplat nu arată a fi a parteneriat. Am văzut și eu treburile acestea și nu cred că Buzatu ar fi avut inabilitatea să facă o asemenea greșeală, că drumul-i direct la pușcărie când blochezi plățile.

Eu am fost ordonator principal de credit și semnam și de 100 de miliarde pe zi, dar nu semnăm până nu dădea avizul Direcția Tehnică, cei care răspund de așa ceva, Direcția Economică și contabilul șef al unității", a spus Cornel Bichineţ, fost partener politic și coleg de conducere la șefia Consiliului Județean Vaslui.

"Nu cred că a fost atât de tâmpit, știindu-l un om cât decât inteligent să cadă în asemenea extremă"

Referitor la ideea de a primi spagă,Cornel Bichineţ a spus de spre Dumitru Buzatu:

"Nu cred că a fost atât de tâmpit, știindu-l un om cât decât inteligent să cadă în asemenea extremă. Sau dacă a făcut treaba aceasta, în mod cert, cei care cercetează vor afla adevărul și va primi pedeapsa cuvenită.

Dar n-aș vrea să pățească ceva, ca victimă colaterală, fiul său (n.r Tudor Buzatu), pe care îl cunosc de copil și pe care Marcel Ciolacu l-a dat afară scurt din Guvern. Este un caz fără precedent în România", a mai spus Cornel Bichineţ.

Întrebat ce ştie despre Emil Savin zis "Farmazon", acesta a spus:

"Eu eram profesor de liceu şi cred că una din fetele lui mi-a fost și elevă. A crescut cu multă, multă, multă muncă și seriozitate. A lucrat și când era Alexandru președinte de Consiliul județean și Manole Mihalache.

Eu n-am avut probleme de niciun fel și vreau să vă spun că e atât de strâns la pungă (n.r Emil Savin) încât nu cred că ar fi putut să dea şpagă", a mai spus Cornel Bichineţ.

"Ce s-a întâmplat acolo e ca din filmele mexicane"

"Eu chiar am o părere foarte bună despre toți trei (n.r Dumitru Buzatu, Tudor Buzatu, Emil Savin). Dacă a fost acolo (n.r Tudor Buzatu), probabil că în mod cert are un număr de telefon. Îl sunați și vă va explica el ce s-a întâmplat. Varianta lui mai aproape de adevăr, mai departe de adevăr. Oricum, ce s-a întâmplat acolo e ca din filmele mexicane. Mai lipsea Sergiu Nicolaescu în rolul principal.

"Şi-a luat consilieri personali absolut catastrofali, care l-au împins probabil spre căi greșite"

Întrebat despre această caracatiţă a banilor din Vaslui, acesta a spus:

Eu am avut o conferință de presă în urmă cu o lună de zile, prin care eu nu sunt în relații de prietenie sau devasalizate cu Dumitru Buzatu, fac parte din altă grupare politică, sunt la Partidul Mișcarea Populară și am spus că data viitoare în județul Vaslui e posibil să câștige șefia Consiliului Județean tot Dumitru Buzatu, datorită structurii pe care de 30 de ani a format-o în județul Vaslui, are 71 de primari şi nu toţi sunt hoţi, sunt oameni care au făcut şi treabă.

A știut să-i capaciteze și a plantat oamenii în toate direcțiile deconcentrate ale județului Vaslui, unii de calitate îndoielnică, dar a avut neinspiranța să-și ia consilieri personali.

Și eu am fost președinte, dar nu mi-am luat consilier personali absolut catastrofali, care l-au împins spre căi gresite", a mai spus Cornel Bichineţ, fost partener politic și coleg de conducere la șefia Consiliului Județean Vaslui, la Antena 3 CNN.

