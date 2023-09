Noi detalii din ancheta lui Dumitru Buzatu | Procurorii caută şi alte dovezi ale spăgilor în contracte şi conturi

Averea baronului de Vaslui, Dumitru Buzatu, este verificată de procurorii DNA, care speră să găsească și alte inadvertențe între veniturile acestuia și sumele uriașe de bani cumulate. Iată ce s-a aflat până în acest moment!

Este încă un pas în ancheta care a culminat cu arestarea lui Dumitru Buzatu, vineri seară. Procurorii au ridicat și sistemele informatice ale acestuia, iar în perioada următoare le vor verifica pentru a vedea dacă pot fi găsite noi dovezi ale implicării acestuia în atribuirea contractului pentru care cerea 10% din valoare ca mită.

"În primul rând, astăzi, la Tribunalul Vaslui, a plecat către Curtea de Apel Iași contestația făcută de către Dumitru Buzatu în ceea ce privește măsura arestării preventive.

Își dorește președintele Consiliului Județean Vaslui o măsură mai blândă pe parcursul acestei anchete penale făcute de către procurorii de la DNA Iași. Tot astăzi, procurorii au început și verificarea averii acestuia. Asta înseamnă că vor verifica toate conturile, banii pe care îi are în aceste conturi, de asemenea imobile, terenuri. Dacă vor găsi inadvertențe între ceea ce are în conturi și veniturile declarate legal, atunci o să ceară și confiscarea acestora.

Urmează ca în zilele următoare să se facă și alți pași importanți în această anchetă, adică audierea martorilor. Rând pe rând, acele persoane pe care le-am văzut în stenograme o să ajungă să dea declarații în fața procurorilor, inclusiv subordonații lui Dumitru Buzatu, cei asupra cărora spun procurorii DNA că ar fi pus presiuni în ceea ce privește toate aceste contracte de achiziții publice.

Referitor la percheziția informatică, urmează să mai ajungă Dumitru Buzatu în fața procurorilor DNA Iași de cel puțin două ori. Odată când se va face această percheziție informatică, se vor desface acele dispozitive ridicate de la el în prezența lui, iar mai apoi vor fi percheziționate și va mai fi chemat odată când va fi făcut inculpat în acest dosar, înainte de trimiterea în judecată", a spus Corina Matlinschi, senior editor Antena 3 CNN.

Cum s-a ajuns la denunţul dintre cei doi prieteni, Dumitru Buzatu şi Emil Savin

Unul, baron local în speță Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui, celălalt rege al asfaltului, tot în Vaslui și abonat la banii statului, adică Emil Savin. Totul începe de la un contract de asfaltare pentru două loturi ale drumului Bârlad-Codăești. Firma pe care o conduce Emil Savin a câștigat în 2019 acest contract, cu o valoare totală de 16 milioane de euro.

În 2021, Emil Savin solicită lui Buzatu plata unor facturi de aproape 3 milioane de euro, în condițiile în care lucrările la momentul acela erau undeva la 80% gata. Buzatu, din funcția de președinte al Consiliului Județean, refuză plata și angajează un expert, pe Radu Judele, care constată nereguli la drum. Deci, plățile se blochează.

Emil Savin de partea cealaltă, cere și el o contraexpertiză și îl angajează, atenție, pe același experți, tot pe Radu Judele, care îi cere mită, spun sursele jude judiciare, de aproape 700.000 lei pentru a trece în documente că drumul este conform. După ce problema expertizei este rezolvată, Dumitru Buzatu îi promite lui Emil Savin că va interveni pentru deblocarea plăților, făcându-l să înțeleagă că dorește 10% din valoarea lor.

Acest procent este reprezentat tocmai de banii găsiți în portbagajul președintelui CJ Vaslui. Toți cei implicați în dosar, cei care au luat legătură cu Dumitru Buzatu și care apar în stenogramele din referat vor trebui să răspundă întrebărilor anchetatorilor.

Omul de afaceri, considerat a fi denunțătorul din dosar, a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre relația cu baronul de Vaslui.

Omul de afaceri Emil Savin zis "Farmazon" este considerat regele asfaltului din Moldova. Acesta spune că a fost obligat să semneze contractul cu același expert care făcuse expertiza ce i-au oprit lucrările

"Cei de la Consiliu (Consiliul Județean Vaslui, n.r.), dl. director Toma și mulți alții de acolo, au zis că e normal să facem cu același expert. L-am contactat pe expert și l-am întrebat: 'E corect, tot tu centrezi, tot tu dai cu capul?' și mi-a spus că e corect, că doar el poate face expertiza. 'Faci contract cu mine și-ți fac contraexpertiza'", a spus Emil Savin la Antena 3 CNN.

Imediat după ce a fost semnat contractul, omul de afaceri și-a contactat avocații care l-au avertizat că va ajunge la închisoare dacă plătește pentru că ar fi vorba de o mită ascunsă. Atunci a decis să meargă la DNA să-l denunțe pe expert.

"De atunci, am intrat în ascultare (a fost pus sub interceptare, n.r.) și a ieșit toată panarama asta. Nu l-am denunțat pe Buzatu, ci pe domnul expert (...) N-am avut încotro și a trebuit să fac ce am făcut. Dacă-mi pare rău (de ceva), e că trebuia altcineva să vadă asta.

Dacă mai era ginerele meu în politică, poate trebuie rezolvată mai de mult problema asta. Dar aici avem o situație de autoreținere și, până la urmă, nu am avut încotro și a trebuit să fac ce am făcut", a mai spus Emil Savin.

Declarații exclusive ale celor din dosarul lui Dumitru Buzatu

Problema nu a fost rezolvată mai demult, pentru că la mijloc era un alt interes recunoscut de omul de afaceri. Ginerele său, Eduard Popică, este deputat din partea PSD în județul condus până de curând Dumitru Buzatu.

"E un lucru regretabil ce s-a întâmplat. Tuturor ne pare rău. Nu credeam vreodată că doi oameni ajunși la vârsta de aproape 70 de ani să recurgă la astfel de gesturi.(...) Socrul meu nu a avut absolut nicio implicare. Repet, relațiile dintre ei erau tensionate. Cum credeți că ar fi putut să aibă vreo implicare socrul meu în a mă susține pe mine pe o listă de candidați", a spus la Antena 3 CNN, Eduard Popică, ginerele lui Emil Savin.

În momentul în care a fost prins în flagrant de procurorii DNA, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, se afla la masă la un restaurant de lângă o baltă de pescuit din Murgeni cu Dragoș Cazacu, directorul DGASPC Vaslui, șefa sa de cabinet Ana Maria Obreja și fostul director economic al DGASPC Vaslui, Ion Buruiană.

Cu toții au ajuns în fața procurorilor DNA.

"Eu am spus acolo la DNA părerea mea personală de când îl cunosc pe domnul Buzatu că această lucrare i-aș spune făcătură la care dumnealui m-a întrebat ce fel de făcătură în politică probabil, altfel nu-mi explic și nu înțeleg cum se putea întâmpla așa ceva. Îl cunosc cu pescuitul ăsta, că în rest nu am avut nicio relație cu el profesional și altă natură", a spus la Antena 3 CNN, Ioan Buruiană, director economic DGASPC Vaslui.

Dumitru Buzatu a contestat deja în instanță mandatul de arestare preventivă pentru 30 de zile.