Marcel Ciolacu, dezvăluiri personale: "Prezint toată viața mea în detaliu să nu mai circule minciuni"

Marcel Ciolacu a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa privată. "N-am făcut nimic rău împotriva nimănui și mi-am asumat toată viața tot ceea ce am făcut", a spus noul premier al României.

Declarația vine după ce, astăzi, în parlament Marcel Ciolacu a primit o serie de critici referitoare la viaţa, studiile şi evoluția sa profesională.

"Eu nu am mașină personală, de cinci sau şase ani. Am condus și Volkswagen, am condus și Opel cadet mare. După ce s-a născut băiatul le-am vândut, toate erau cumpărate la second-hand din Germania. M-am dus personal pentru că am avut un frate care s-a dus la muncă în Germania cu familia.

Prezint toată viața mea în detaliu astfel încât să nu mai circule minciuni. Ce vă pot spune foarte clar n-am furat niciodată și n-am mai fost acuzat, n-am fost chemat niciodată la DNA, am avut plângeri și am primit aceste clasări și cred că o să mai primesc mult timp.

N-am făcut ceva de ce să-mi fie rușine mie, familiei mele sau părinților mei. Niciodată! N-am făcut nimic rău în n-am făcut nimic rău împotriva nimănui și mi-am asumat toată viața tot ceea ce am făcut.

Deciziile pe care le-am luat, care este ritmul și când trebuie să fac anumite lucruri vă pot da explicații, dar repet, ne așezăm și stăm și vă răspund la toate întrebările.

La doctorat, după cum bine știți, am fost exmatriculat. Îmi doresc foarte mult. Este singurul lucru neterminat din viața mea. După ce mă las de politică, vă promit că o să termin și doctoratul", a spus premierul Marcel Ciolacu în cadrul unei conferințe de presă.

De asemenea, noul premier a dezvăluit că, după stagiul militar, a intrat în afaceri și-a întemeiat o familie.

„Am cumpărat un apartament cu două camere... mi-am închis balconul”, le-a spus Ciolacu jurnaliștilor.

Miniștrii Guvernului Marcel Ciolacu vor depune jurământul joi, de la ora 17.00, la Palatul Cotroceni.

Guvernul PSD-PNL a primit joi votul de învestitură în Parlament. 290 parlamentari au votat pentru și 95 au votat împotrivă.