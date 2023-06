Ministrul Muncii, anunţ despre creşterea de salarii şi pensii: "Părinții și bunicii noștri sunt un pilon extrem de important pentru noi"

Marius Budăi, ministrul Muncii, a explicat ce se va întâmpla cu pensiile şi salariile românilor, având în vedere noile direcții din planul de guvernare.

Reamintim că ieri, Marcel Ciolacu a precizat că pensiile mai mici de 3.000 de lei nu vor fi impozitate, iar până în 2025, toți românii cu salariul minim vor câștiga 500 de euro pe lună.

Mai mult, salariul minim va crește la 500 de euro iar salariul mediu va atinge 1000 de euro.

Întrebat de unde are România banii necesari pentru acordarea de vouchere, scheme de sprijin şi facilități pentru români în perioada următoare, potrivit noului plan de guvernare, Marius Budăi, ministrul Muncii a spus:

"Acest echilibru între măsurile economice și măsurile sociale, dacă vorbesc din punct de vedere al dinamicii locurilor de muncă și al locurilor de muncă create, practic ne-a ajutat să implementăm două obiective extrem de importante ale noastre. După o perioadă de pandemie din noiembrie 2021, când am preluat în această configurație politică, bineînțeles, acum, fără colegii de la UDMR și am implementat primul program de guvernare, am spus foarte clar că o țintă pe parte de muncă este în primul și în primul rând păstrarea locurilor de muncă existente, după care să încercăm să creăm, noi locuri de muncă.

Până la urmă, eu cred cu tărie și sunt promotori ideii că pentru acele persoane care sunt apte din punct de vedere legal și medical să muncească, cea mai bună protecție socială este existența unui loc de muncă.

220.000 de noi locuri de muncă create de la 1 ianuarie 2022

Pentru că vorbim de locuri de muncă. Iată că de la 1 ianuarie 2022 până la ziua de astăzi, prin acest echilibru dintre măsurile economice și măsurile sociale, am reușit să creăm peste 220.000 de noi locuri de muncă și vorbesc aici de salariați activi, nu numai de contracte existente, pentru că pot fi persoane care au contracte multiple

De fiecare dată când noi, PSD, am fost la guvernare, fie singur, fie într-o formă de coaliție, de veniturile românilor s-a vorbit doar pe plus, nicidecum de înghețări sau de minus, ferească D-zeu niciodată.

Și atunci am spus foarte clar că avem două principii de bază noua lege a sistemului public de pensie și anume rezolvarea inechităților care vine cu un prim plus pentru acele persoane care din cauza ieșiri la momente diferite la pensie, au cuantumuri diferite și după care să avem un sistem sustenabil de majorare a pensiilor, cu susținerea clară și cu tema clară pe care am primit-o de la Marcel Ciolacu ca atunci când merg la Comisia Europeană să susțin foarte clar și de asta am și susținut eliminarea acestui procent, că pensiile în România încă sunt mici și avem foarte mult de lucru aici.

Majorarea pensiilor este o țintă a noastră în programul de guvernare și repet, așa când am fost de fiecare dată la guvernare, așa am făcut și așa vom face și de acum încolo, odată cu noua lege a pensiilor se vor vedea și viitoarele majorări.

Trebuie să știe părinții și bunicii noștri că sunt un pilon extrem de important pentru noi și vom continua măsurile până la final de an și ne gândim și pentru măsuri pe anul următor.

- Când vom vedea concret această lege în așa fel încât oamenii să se beneficieze de aceste indexări ale pensiilor?

La începutul sesiunii următoare va fi depusă în Parlament pentru dezbatere și până la finalul anului o vom avea aprobată.

Referitor la legea pensiilor speciale în seara aceasta, vom primi ultimul raport, pentru că, după cum știți, acum circa 10 zile am primit un raport intermediar asupra noilor amendamente depuse deja la Camera Deputaților în dezbatere. Raportul este un raport favorabil din partea Băncii Mondiale asupra noilor amendamente. (...) Cu siguranță până la finalul acestei sesiuni, adică până în 30 iunie, legea va fi aprobată în Camera. Deputaților.

Cu siguranță în perioada următoare veți vedea și termene clare, dar dacă vorbim de majorări, nu am evitat un răspuns. Am spus foarte clar că din respect pentru seniorii României, nu o să avansez nicio cifră și niciodată decât atunci când o să am foarte clar în imaginea acestei lucruri și știți că n-am făcut-o nici până acum.

- Ce înseamnă că românii nu vor mai fi sclavii moderni ai Europei?

Este acea tranziție de la forța de muncă ieftină la forța de muncă bine calificată și bine plătită. Acest lucru se va face prin o politică corectă de ocupare, prin încurajarea ocupării și mai ales prin creșterea competențelor, pentru că atunci când competențele cresc, cu siguranță și plata va fi altfel. Și în primul rând vom începe prin a implementa acea directivă care atunci când știți că am avut onoarea să mă întorc a doua oară la Ministerul Muncii, am dat, am transformat punctul de vedere al fostului guvern din negativ în pozitiv pentru directiva salariului minim european.

Această directivă este aprobată la Ministerul Muncii, are două elemente foarte clare raportarea la 50% din salariul mediu brut, dar și o raportare la salariul median", a spus la Antena 3 CNN, Marius Budăi, ministrul Muncii.