Opera lui Banksy de la Marsilia a fost vandalizată la doar două zile după apariție. A fost deja curățată

sursa foto: X / @saghabachian

La două zile după apariţia sa pe un perete din Marsilia, în sud-estul Franţei, o operă a artistului de "street art" Banksy a fost vandalizată în noaptea de sâmbătă spre duminică, însă de atunci a fost curăţată, a constatat un jurnalist AFP, notează Agerpres.

Vopseaua de culoare violet a fost curăţată rapid duminică dimineaţă, astfel încât opera originală era din nou vizibilă duminică la prânz.

Lucrarea enigmaticului artist de "street art" a fost descoperită vineri pe o stradă liniştită din Marsilia, aproape de una dintre plajele celui de-al doilea oraş ca mărime din Franţa, aflat pe coasta Mediteranei.

Artistul, a cărui identitate rămâne încă un mister, postase o fotografie a lucrării sale, fără niciun comentariu, pe profilul său de Instagram.

În imagine se poate vedea un far desenat pe un perete bej alături de cuvintele: "I want to be what you saw in me" (Vreau să fiu ceea ce ai văzut în mine). O umbră falsă este desenată pe trotuar în dreptul unui stâlp din apropiere, creând senzaţia că farul este proiecţia obiectului stradal.

Chiar dacă a realizat şi tablouri sau sculpturi, Banksy este faimos pentru lucrările sale de artă stradală, care apar pe străzile din întreaga lume, provocând adesea isteria publicului.

Şi duminică, numeroşi curioşi au venit să admire lucrarea, imortalizând-o cu telefoanele mobile.

Lucrările lui Banksy au generat venituri de zeci de milioane de dolari, făcându-l unul dintre cei mai cunoscuţi artişti în viaţă din lume.

Creaţiile sale au adesea mesaje puternice şi provocatoare, abordând teme precum războiul, capitalismul, controlul social sau drepturile omului.