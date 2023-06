Ministrul Mediului, anunţ de ultimă oră din zonele afectate de inundaţiile devastatoare din ultimele zile: "Lucrurile sunt mult mai grave"

Mircea Fechet, ministrul Mediului, aflat în teritoriu, a explicat la Antena 3 CNN care este situaţia în zonele calamitate de inundațiile devastatoare din ultimele zile în România.

"Tocmai ce am plecat din județul Hunedoara. Acolo am fost la Baia de Criș, am fost în trei sate afectate de inundații.

Însă mai grav decât ceea ce am găsit în județul Hunedoara am găsit în județul Arad, unde în două localități, la Șoimuș și la Buceava, pe care le-am făcut la pas astăzi pentru a mă asigura că toată lumea își face treaba acolo și pentru a da cetățenilor toate asigurările că ne vom ocupa de fiecare. Lucrurile sunt mult mai grave. Infrastructura rutieră este profund afectată.

Toate persoanele care nu au unde se adăpostit, toate sunt avute în vedere de către Primăria Brazii. Am vorbit personal cu cu dl. primar și cu prefectul județului Arad. Nu sunt astăzi persoane care să nu aibă unde locui temporar, la fel cum nu sunt persoane care să nu aibă acces la apă, la apă potabilă,

Mie îmi este foarte greu să stabilesc vinovatul sau vinovații. Ceea ce pot să spun este că pe Crișul Alb au fost precipitații care au depășit 100l/m², au fost niște viituri rapide de pe versanți, foarte ascuțite, așa cum le numesc specialiștii.

Am discutat cu foarte multe persoane în vârstă care îmi spun că în ultimii 60 de ani, 70 de ani nu s-au confruntat cu astfel de fenomene, motiv pentru care îmi este cu atât mai greu să stabilesc un vinovat, pentru că atunci când avem cantități de precipitații atât de abundente pe suprafețe atât de mici și mai ales cu versanți, în acel moment se poate întâmpla orice", a spus la Antena 3 CNN, ministrul Mediului, Mircea Fechet.