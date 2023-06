Ministrul Muncii, despre noul memorandum din Educație: "Sistemul național de educație va fi prioritatea numărul zero"

Ministrul Muncii a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre memorandumul propus de Guvern pentru creșterea salarială a profesorilor.

Marius Budăi, ministrul Muncii, a vorbit astăzi, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre noul memorandum din Educație, propus de Guvern.

În acest document este precizat că noua lege a salarizării se va baza pe faptul că salariul profesorului debutant din România va porni de la salariul mediu pe economie din 2023. Ulterior, pe baza acestui lucru se va construi și noua grilă de salarizare.

"Este încă o dovadă în plus că prin acest memorandum, Guvernul actual își întărește încă o dată ceea ce am spus tot timpul public că pentru perioada imediat următoare, sistemul național de educație va fi prioritatea numărul zero a acestei coaliții.

Eu cred că este momentul ca noi toți și mă refer aici și la oamenii politici care sunt acum decidenți, și la presă, chiar și la dascălii noștri, să credem în viitorul nostru și să construim viitorul nostru", a afirmat Marius Budăi.

Citește și: Memorandum pentru majorarea salariilor din Educaţie | Document integral

Acesta a spus și că a discutat cu profesorii de la Colegiul Național Ioan Luca Caragiale, însă nu despre salariu.

"Eu am avut o discuție cu domnii profesori de la Colegiul Național Ioan Luca Caragiale, extrem de constructivă și bazată pe principiul general și anume demnitatea profesiei de dascăl", a precizat ministrul Muncii.