"Puștiule, se vede din avion că ești prost, nu pot să te bag secretar de stat!" | Florin Călinescu, necruțător cu puternicii zilei din România

Actorul și realizatorul TV Florin Călinescu a oferit un recital de sarcasme și remarci fără perdea, în direct, la Antena 3 CNN, iar politicienii de la putere și rețelele lor de influență și făcut bani s-au numărat printre țintele sale.

Invitatul lui Răzvan Dumitrescu a comentat modul în care funcționează coaliția de guvernământ și a punctat necruțător relația, bazată pe negocierea posturilor administrative în schimbul voturilor, dintre liderii de la centru și cei care controlează baza electorală de partid în teritoriu.

În opinia lui Călinescu, incompetența promovată la vârf "nu se va termina niciodată" și, drept consecință, România va continua să acumuleze datorii pe care le vor suporta generațiilor viitoare.

"Bugetul nu știu să-l facă și (cei de la guvernare) rezolvă situația împrumutând miliarde după miliarde. Până la urmă chestia, asta nu se mai poate termina vreodată (...)

Acum, pe de o parte, apartenența la Uniunea Europeană ar trebui să fie benefică și pentru noi, din când în când. Singurul lucru bun pe care îl fac cei de la Bruxelles pentru țările astea, inclusiv România, este că mai semnalează și mai bagă un infringement, o chestie. Deci, cei de la Bruxelles spun "Bă, nu se mai poate așa. Bă, ia vedeți cu chestia aia, că venim peste voi!"

Dar cei de aici n-au nicio treabă, nu fac, nu adoptă la timp... Ăia ne dau niște amenzi, pe care le plătim tot noi. Noi plătim totul: și bugetul, și salariile lor. Deci prima grijă (a celor de la guvernare, n.r.) a fost să-și angajeze târla de obligații, după care se pomenesc cu niște cheltuieli.

Florin Călinescu: "Dacă ai fi un partid serios, ai spune - puștiule, nu pot să te bag secretar de stat, ești prea prost"

Dacă ai fi un partid sau o coaliție serioasă, ai veni și ai spune (la presiunile din teritoriu pentru angajările la stat, n.r.): 'Tati, uite banii ciordiți până acuma de familia mea, du-te la Milano și cumpără-ți poșete' sau 'Puștiule, cumpără-ți chitară, n-am cum să te bag, se vede din avion că ești prost. Nu pot să îți dau secretar de stat sau chestii de genul ăsta'.

Ăștia, ajunși acolo (în funcții, n.r.) își zic că, dacă tot nu s-a întâmplat mare lucru....

Uite, îl țin minte pe unul de la UDMR (fostul deputat Marko Attila, n.r.) care a stat pitit pe la Budapesta și a venit acuma direct la congresul UDMR, că s-a prescris. Da. Și-i auzi pe judecători că plâng după acele salarii speciale și ies la pensie.

Deci, am citit că fostul procuror general al României are 130.000 de lei pe lună. Sper că a fost o eroare sau ceva de genul ăsta. Valer Dorneanu (fost președinte al Curții Constituționale, n.r.) are, și el, 100 și ceva de mii de lei pe lună, și noi le dăm banii ăștia (...)

Eram la o benzinărie și mi-a căzut pompa din mână, pentru că tocmai ascultam o știre în care doamna asta, Verchere (Christina, n.r.), CEO la Petrom, avea venituri salariale de 1,5 milioane pe an. Și mi-am zis - oare câți cenți din plinul meu se duc acolo? Un milion și jumătate, și mai vorbim de Petromul românesc?", a spus Călinescu la Antena 3 CNN.

