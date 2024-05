Reţeaua de apă şi canalizare, extinsă la Snagov. Investiţii din bani europeni

Locuitorii din Snagov - unde se mută tot mai mulți bucureșteni - vor avea condiţii demne de Capitală. Se întâmplă datorită parteneriatului dintre Primărie și compania de Apă-Canal Ilfov, ce au semnat un proiect pentru extinderea reţelei de canalizare.

Toate cele cinci sate din comuna Snagov vor avea apă curentă și canalizare. Rețeaua de distribuție a apei potabile se va extinde cu peste 30 km și vor fi create inclusiv noi stații de pompare a apei uzate.

"Proiectul de apă și canal este cel mai important proiect al județului nostru. Practic, începem în perioada imediat următoare lucrările în cele cinci sate din comuna Snagov. Am reușit să atragem fonduri europene și vorbim aici de 50 de milioane de euro plus TVA, încă 60 de milioane de euro, din care 85% sunt, cum am spus, fonduri europene nerambursabile pentru comuna Snagov", a declarat Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

"Aceste rețele nu se pot face wireless, vor veni și cu disconfort pentru cetățeni, dar sunt convins că ei vor înțelege, pentru că dorința cetățenilor din comuna Snagov asta a fost și noi am reușit să le facem, ca să spun așa, să le îndeplinim dorința aceea de a introduce apă și canal peste tot toate satele din comuna noastră", a precizat primarul Snagovului, Mihai Anghel.

Rețeaua de canalizare din Snagov va fi extinsă, la rândul ei, cu aproape 40 de km.

"Avem nevoie că această echipă să se subordoneze cerinței cetățeanului, pentru că, de fapt, poziția dominantă în tot acest contract are cetățeanul și nevoia lui de a avea acces la rețele publice de apă și a cauzat", susţine Cătălin Marian Drăgilă, directorul Apă-Canal Ilfov.

Aproximativ 10.000 de locuitori ai comunei Snagov vor beneficia de noua reţea de apă și canalizare.

Lucrările vor fi gata în termen de doi ani, iar eventualele probleme vor fi sesizate de-a lungul a trei ani.