România, la un pas de Blackout. Ce ştiu oficialii români şi ce scenarii sunt analizate | Explicaţiile unui expert în energie

Şeful Dispecerului Național de Energie Electrică, cel care știe producția şi consumul de curent din România, avertizează despre condițiile în care România ar putea intra în scenariul unui blackout. Ce ştiu guvernanţii şi cu ce măsuri de economisire, sau limitare a consumului ne-am putea confrunta. Iată concluziile unui expert în energie.

Sursa foto: Pexels

România trece printr-o perioadă cu multe provocări. Deja furnizorii de energie de pe piață se plâng de faptul că nu mai găsesc energie și nu știu ce vor face mai departe.

Se vorbește inclusiv de limitarea consumului de energie în timp ce şeful Dispecerului Național de Energie Electrică spune de condițiile în care România ar putea intra în scenariul unui blackout.

"Pe la 1 ianuarie există anumite incertitudini, dar pe care noi permanență le evaluăm, condiții meteorologice extreme, în care să avem creșteri de consum foarte mari, să fie afectate infrastructurile de transport, nu doar din România, ci și din Europa.

Este o perioadă în care nivelul rezervelor nu este aşa de mare, cum erau în anii anteriori. Înseamnă că fiecare dintre noi, așa cum fac și eu acasă și familia mea, suntem foarte atenți la consumul de energie electrică. Nu încercăm să o risipim, folosim atât cât avem nevoie, dar suntem atenți să nu risipim energia", a spus directorul Transelectrica Virgiliu Ivan, la Antena 3 CNN

Ce ştiu oficialii din România despre Blackout?

Astăzi a avut loc o şedinţă de urgenţă la ministerul Energiei. Ştim, de asemenea, că există documentul Transelectrica, cel care spune că dacă se închid două grupuri de la Rovinari și Turceni, cele mai mari termocentrale din România, există riscul să nu se poată asigura în vârf de iarnă necesarul de consum de energie.

Mai mult, astăzi la ora 15:00, în România se produceau 7.550 de megawați și consumul era de 6.612, dar la ora 15:00 multă lumea nu este acasă, toată lumea este plecată.

Însă aseară la ora 22:00 lumea toată lumea era în locuință, iar consumul de energie a fost mare. Potrivit datelor, consumul a fost de 6.316 MV, iar producția a fost de 5.900 MV, deci avem import de 416MV.

Întrebat despre aceste situaţii, şi dacă în România vor exista situaţii pentru blackout, Dumitru Chisăliţă, expert în energie, a spus:

"De la an la an, lucrurile stau mai prost, n-o să stea mai bine, adică e clar că anul acesta suntem într-o poziție mult mai urâtă decât eram în iarna 2021-2022.

În același timp există și niște vești bune, și anume ANM-ul a prognozat o iarnă foarte călduroasă, deci dacă lucrurile se vor întâmpla așa, probabilitatea ca să existe situații periculoase în această iarnă totuși, este una limitată.

Din păcate, așa după cum spunea și directorul Dispeceratului Național de Energie, într-o situație a unor episoade cu frig prelungit, cu precipitații mari, cu probleme în ceea ce privește blocarea unor surse, cum ar fi sursa hidroenergetică sau chiar a sursei nucleare ca urmare a înghețării apelor Dunării, într-adevăr, în acel moment, practic scenariile se pot schimba radical și putem să ajungem în nişte situații mai puțin plăcute.

Deocamdată, totuși, suntem într-o zonă optimistă, ținând seama de prognozele meteo. Din păcate, în ultimii ani am invocat de foarte multe ori puterea divină și aproape de fiecare dată ne-a ieșit. Să sperăm că mai reușim una.

Cine produce energie electrică în România?

Potrivit documentelor, în România se produce multă energie din cărbune, hidrocarburi, hidro și nuclear, eolianul, despre care ne vorbește toată lumea că este foarte important să trecem la sursă regenerabilă, a produs doar 45 de MV din peste 6.000 de megawați necesari. Iar fotovoltaicul nu făcea nimic, consuma energie și nu producea nimic.

Mai mult, există o declarație dată de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cea care spune că România le furnizează anumite cantități, dar vor avea nevoie de cantități mai mari de energie şi că ar fi avut asigurări de la preşedintele Klaus Iohannis şi de la primul ministru Nicolae Ciucă că se vor găsi soluţii.

Are România suficientă energie încât să vândă și în Republica Moldova?

Întrebat dacă are România suficientă energie încât să vândă și în Republica Moldova, Dumitru Chisăliţă, expert în energie a spus:

"Din păcate, răspunsul este unul negativ sau cel puțin negativ la nivelul întregii cantități de care ar avea nevoie Republica Moldova. Republica Moldova, la vârf de consum, consumă 500-700 de megawați-oră ceea ce înseamnă cam cât trebuie noi să importăm în momentele în care vedeți că nu avem suficientă energie. Există, în schimb, și în momente în care avem surplus de energie, în care într-adevăr ar putea să existe un schimb și o ajutorare a Republicii Moldova.

Din păcate, cred că totuși Republica Moldova trebuie să caute și în alte părți resurse de energie și să nu se bazeze exclusiv pe România", a mai spus expertul în energie.

Am putea ajunge în scenariul în care în România să fie introduse măsuri de economisire, de limitare a consumului, pentru ca o cantitate de energie să ajungă și în Republica Moldova?

"Dacă această economie de energie s-ar face fără să fie afectat nivelul de trai din România, respectiv nivelul de producție din România, ea ar fi bine venită. Din păcate, nu cred că există o capabilitate atât de mare să economisești atât de multă energie fără să faci niște investiții importante și să poți să ajuți într-adevăr 100 % Republica Moldova în momentul de față.

Este un îndemn că putem să încercăm lucrul acesta, dar încă o dată cred că Republica Moldova trebuie să caute și resurse în alte țări, în alte zone", a explicat Dumitru Chisăliţă, expert în energie, în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.