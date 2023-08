Mărturia unui salvamar agresat şi lovit cu pietre de turişti, pe plaja din Eforie Nord: "Nu este normal, eu vin să îţi salvez viaţa şi tu vrei să mă omori?"

În imagini incredibile surprinse pe plaja din Eforie Nord, acolo unde salvamarii au fost bătuți de turiști, după ce aceștia au încercat să-i oprească pe oameni să intre în apă atunci când steagul roșu era arborat.

Scandal în toată regula pe plaja din Eforie Nord, acolo unde nişte turiştii au aruncat cu o piatră spre un salvamar aflat pe un skijet și au sărit la bătaie, pe motiv că nu sunt lăsați să intre în mare.

Poliția a deschis dosar penal în acest caz și anunță că două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital după acest incident.

"Am luat skijetul eu având responsabilitatea pe skijet. Am ajuns destul de repede la steaua de mare, valurile erau extrem de mari, munți de apă. Într-adevăr, era o situație lângă dig, unde era curentul de întoarcere, erau patru-cinci persoane, aflate într-o situație extrem de dificilă. E locul cel mai periculos de pe toată plaja.

M-am apropiat la 10 metri de ei, le-am spus, i-am rugat cât s-a putut să se îndepărteze de zona respectivă. Trei-patru din ei au reușit să se îndepărteze. Unul dintre ei a luat o piatră a aruncat spre mine, după care el pierzând controlul, l-a luat curentul şi s-a apropiat de skijet. Când s-a apropiat de skijet m-a apucat de pluta de salvare pe care o am ținută pe mine.

M-a smucit foarte agresiv, moment în care și din cauza valului am căzut pe spate, m-am lovit cu capul de skijet, am căzut şi skijetul s-a rostogolit şi eu am căzut sub el. În momentul respectiv au sărit câțiva colegi de-ai mei să țină skijetul să mă ajute pe mine.

Au sărit și alții pe acolo. Ce s-a întâmplat după nu știu, pentru că eu eram pe sub apă.

Nu-i normal să vii să-i salvezi viața unui om, să vrei să-i salvezi viața și el să te pună într-o situație, să te omoare pe tine. Ce facem în situațiile astea? Îi mai salvăm sau îi lăsăm acolo pentru că sunt extrem de agresivi", a spus pentru Antena 3 CNN, unul din salvamarii agresați de turişti pe plaja din Eforie Nord.