"Contrar intereselor financiare ale României" | Viorica Dăncilă, despre cazul Roșia Montană, care ne-ar putea costa miliarde de dolari

Se așteaptă decizia în procesul istoric cu Roșia Montană cu despăgubiri de miliarde de dolari. Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a vorbit în direct la Antena 3 CNN despre acest dosar.

România ar putea afla mâine decizia în cazul litigiului țării noastre cu Gold Corporation, în dosarul Roșia Montană.

Un grup de 15 experţi jurişti de la Ministerul Finanţelor şi Secretariatul General al Guvernului se va implica în gestionarea cauzelor privind reprezentarea României sau a instituţiilor publice în fata Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) sau a unui alt tribunal arbitral internaţional.

Potrivit șefului Cancelariei primului-ministru, Alexandru-Mihai Ghigiu, Gold Corporation a solicitat României daune în valoare de 6,7 miliarde de euro, pentru că Roșia Montană a fost trecută în patrimoniul UNESCO.

Fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a vorbit, astăzi, în direct la Antena 3 CNN, despre acest caz.

"Suma trebuie plătită imediat pentru că orice zi în plus în care amânăm plătirea prejudiciului va fi penalizată în mod corespunzător. Nu știu ce intenții au Gold Corporation dar știu că hotărârea este definitvă.

În 2018 am fost informată că dosarul Roșia Montană se va afla pe masa UNESCO și că acest lucru va presupune trecerea în patrimoniul UNESCO. Știind de litigiul pe care îl avem cu Gold Corporation, am chemat ministrul Culturii și am hotărât ca acest dosar să facă obiectul discuțiilor din CSAT având în vedere că este un obiectiv național și că avem nevoie de aviz și discuții pornind de la președintele statului, Serviciile Secrete și ministrul de resort", a spus Viorica Dăncilă.

Decizia, contrară intereselor financiare ale României

Fostul prim-ministru a spus că decizia de a trece Roșia Montană în patrimoniul UNESCO a fost contrară intereselor financiare ale României.

"În ședința CSAT s-a hotărât ca acest dosar să fie gestionat de către Guvernul României. Această decizie a fost contrară intereselor financiare ale României. Consider că dorința de a trece în patrimoniul UNESCO Roșia Montană în condițiile în care aveam un litigiu cu Gold Corporation, putea să fie un argument în decizia pe care o lua Curtea de Arbitraj de la Washington", a precizat Viorica Dăncilă.

Dacian Cioloș este acuzat că mutarea făcută în ultimele zile de mandat, când a dat undă verde pentru listarea Roșiei Montane la UNESCO, ar fi fost una informată, chiar dacă astăzi reprezintă o vulnerabilitate pentru România în litigiul internațional.

Prin prisma informațiilor din spațiul public, premierul Marcel Ciolacu a cerut toate documentele de la ministerele implicate: ”Înţeleg că până pe data de 10 va veni şi o decizie definitivă în cazul Roşia Montană. Ieri, în şedinţa de Guvern, am rugat toţi colegii care deţin informaţii şi care au avizat sau nu au avizat acest proiect, toate aceste documente să fie strânse, toate documentele de la avocaţii pe care i-am avut în acest proces, astfel încât românii, cu toţii, să ştie adevărul", a declarat pe 1 februarie, actualul premier al României, Marcel Ciolacu.