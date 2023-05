Adevărata poveste a milionarului jefuit în Bucureşti. Cum a făcut banii

Povestea șocantă a jafului la care a fost supus milionarul Dan Nicorescu scoate la iveală averea uriașă a acestuia, dar și marele necunoscute legate de felul în care a fost dobândită.

În urmă cu 10 ani excentricul milionar punea totul pe seama comerțului cu mărfuri din Turcia, apoi a invocat acțiunile la câteva bănci, pentru ca recent să se prezinte drept moștenitor al marelui industriaș interbelic Dumitru Mociorniță.

Un ceas de lux în valoare de 300.000 de euro, trei brățări din pietre prețioase de la mâna stângă, șapte brățări cu diamante la mâna dreaptă și trei lănțișoare din aur cu cruciulițe din diamante albe la gât și un inel cu diamante în valoare de 100.000 euro avea asupra sa, când dormea excentricul milionar român Dan Nicorescu noaptea de 20 octombrie 2020 atunci când a fost jefuit în vila sa din București.

Toate aceste bijuterii, dar și multe altele similare, pe care tâlharii le-au găsit în seif, au dispărut odată cu unul dintre cei doi indivizi care au dat atacul în cel mai autentic stil mafiot. Din toată această comoară, care valorează jumătate de milion de euro, Nicolescu a recuperat doar o sticlă de Cove Dom Perio vintage 1995, pe care hoți au furat-o din vile în noaptea jafului, pe care a uitat-o în apartamentul din Sectorul 6, București, unde au avut o perioadă cuibul.

Cei doi hoți, îmbrăcați în negru, din cap până în picioare, cu fețele ascunse de măști de tip anonimus, peste care erau trase cagule de schi negre, au pătruns în camera unde dormea Nicorescu. Unul i-a pus mâna la gură, iar cel de-al doilea l-a ținut de picioare.

Adevărata poveste a milionarului jefuit. Cum a făcut banii

Trezit din somn, bărbatul a avut prezenta de spirit să-și scoată rapid de la mână ceasul de 300.000 euro și inelul cu diamante de 100.000 euro, pe care le-a ascuns sub plapumă. S-a zbătut cât a putut, fiind potolit cu un aparat de electroșocuri. Când și-a revenit, avea deja cătușe puse la mâini și era legat de un scaun.

Ulterior acestui moment, Nicorescu a fost escortat la parterul vilei, unde tâlhari au cerut să deschidă seiful. Atunci a observat că unul dintre tâlhari purta la mână ceasul său de lux ediție limitată. Inelul cu diamante ascuns în plapumă la momentul inițial al atacului nu l-a mai găsit după ce a scăpat de hoți, semn că aceștia l-au identificat și luat.

Nicorescu a refuzat inițial să deschidă seiful, invocând faptul că nu mai știe cifrul, dar cu pistolul la cap, cu mâinile legate în cătușe, sub ploaie de lovituri în coaste și sub amenințare a unei plimbări prin pădure, omul a cedat și a deschis ușa casetei, unde se aflau alte bijuterii și ceasuri valoroase. Opt ore stat legat de canapea Nicorescu până ce partenera sa a venit a doua zi să vadă ce se întâmplă, având în vedere că omul nu mai răspunde la telefon, nici ei și nici altor cunoscuți. Femeia l-a găsit întins pe canapea, cu cătușele legate de picior și de elementul metalic al mobilei.

Jaful anului: Bijuterii opulente şi maşini de fiţe. Sursa banilor

Ceasul de 300.000 euro un Ulysse Nardin Blue Tourbillon, e doar unul dintre ceasurile de colecție pe care le deține Nicorescu. Se mai laudă cu două Rolex-uri, Yacht-Master și Day Date.

De altfel, omul colecționează tot ce are diamante sau bate la ochi cu prețul exorbitant. Ceasurile cu diamante, telefonul mobil e cu diamante, ochelarii de soare sunt și ei cu diamante. La ultima categorie piesa colecție un Cartier din aur masiv cu 10 diamante.

"M-a costat 10.000 dolari în 1999", se lăuda Nicorescu.

În curtea vilei din nordul Capitalei, despre cale, Nicorescu spune că ar valora 4 milioane de euro, inutile pentru hoți erau adevăratele comori mașinile, colecția pe care lui Nicolescu îi place să o etaleze prin București, desigur, în zona restaurantelor de fițe, acolo unde știe că sunt și paparazzi tabloidelor.

Grație lor putem aduna:

un Lamborghini Aventador 250.000 euro,

un Aston Martin DBS Superleggera 350.000 euro,

un rol Rolls Royce Phantom Coupe 500.000 euro,

un Bentley Continental GT- 300.000 euro,

Iar cireașa de pe tort e un Ferrari Superfast 812 în valoare de nu mai puțin de 450.000 euro. Sursa averii lui Nicorescu e o nebuloasă, întreținută chiar de declarațiile contradictorii ale acestuia. Nu îl poți găsi în top Forbes, nu îi poți identifica o companie care să producă atâta bănet, așa că nu putem decât să inventariem declarațiile lui.

Acum 10 ani, Dan Nicorescu nu avea pretențiile publicitare de azi. Nu dorea să facă prima pagină a revistelor economice în calitate de mare investitor. Pe atunci, mărturisea că a făcut primul milion de euro cărând mărfuri din Turcia, vânzând cafea sau fier vechi. În interviuri îi plăcea să ridice ștacheta.

"Am fost acționar la Banca Românească, la Banca Transilvania și le-a fosta Albina. Acum am o fabrică de material rulant pentru căi ferate la titlu am făcut și speculații pe bursă", declara milionarul.

Originar din Târgoviște, Nicorescu se lăuda că ar fi făcut una dintre cele mai grele facultăți Aeronave, dar n-a profesat pentru că ea ar fi fost frică să zboare.

Asta doar până în 2007, însă că de atunci încoace ar fi vizitat cel puțin 100 de țări și ar fi adus câte o pălărie din fiecare pentru a le ține scorul și vreo trei guri de rechin, tot pentru colecție. În schimb, ar fi fost angajat simplu funcționar, la Banca Românească. A început să care mărfuri din Serbia și Turcia și ar fi făcut primul milion de dolari la doar 28 de ani. Apoi, când presa l-a mai întrebat de sursa averii, a dat-o pe afacerile cu fier vechi. În ultimii ani, Dan Nicorescu a schimbat nu doar lucrul, ci și foaia.

Apare pe prima pagină a publicațiilor cu profil economic, drept urmaș al marelui industriaș Dumitru Mociorniță, unul dintre cei mai bogați români din perioada interbelică. Bunica sa din partea tatălui, Ioana, ar fi, sora lui Mociorniță.

În această calitate, nici el, numai fantele din Dorobanț care se prezenta cu bolidul șlapii din piele albă, mănușile asortate cu bolidul și tineri ca de ocazie. Nu. Acum, Nicolescu e investitor în treburi serioase, două proiecte rezidențiale în nordul Capitalei, trei parcuri fotovoltaice în Dâmbovița. Și totuși, toate acestea din blugi aduși din Turcia și țigări din Serbia sau din fabrica de materiale rulant pentru căi ferate SC Întreținere și Reparații Vagoane de Călători CFR Sirv Titu SA, pe care a vândut-o încă din 2005 către Astra Vagoane Călători. Desigur, după ce a scuzat din tranzacție vacanțele exotice și cârnații din cangur.