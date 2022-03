Bucureştiul este plin de ruine. Reportaj pe străzile ciuruite

Bucureştiul este plin de ruine, a arătat Cristi Popovici într-un reportaj cutremurător.

Sunt peste 350 de clădiri cu risc ridicat de prăbuşire, risc seismic de gradul 1. Primăria Capitalei are un program de consolidare a acestor clădiri însă costurile sunt foarte mari, iar lucrările înaintează greu.

Am văzut similitudini între Ucraina devastată de război şi România devastată de corupţie, a spus Cristi Popovici.

"Am descoperit astăzi în Bucureşti o zonă care arată efectiv ca după bombardamente, o zonă pe care am întâlnit-o în regiunea Donbas. Clădiri bombardate, clădiri părăsite, clădiri în paragină. Fix ce era acolo am regăsit în Bucureşti, în buricul târgului", a mai spus el.