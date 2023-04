Ce mai cumpără SPP: ”jucării”care par să aibă legătură cu preferințele lui Iohannis

SPP se echipează pentru ultimele vacanțe ale președintelui. Instituția cumpără două ski-jet-uri, o platformă pentru transportul acestora și câte cinci seturi de echipamente complete, aferente protecției în conducerea ATV-urilor și a snowmobilelor, cu 66.000 de euro.

Sursa foto: presidency.ro

Afacerea a fost parafată pe 7 aprilie, iar instituția urmează să primească, printre altele, 16 costume de neopren pentru intervenție în apă, 8 veste de salvare, cinci echipamente individuale complete de scufundări, precizează Jurnalul.

Potrivit caietului de sarcini, fiecare dintre aceste achiziții reprezintă o componentă aferentă unui proiect ce vizează dezvoltarea capabilităților în vederea asigurării unor reacții rapide și eficiente la urgențe și dezastre.

Întreaga investiție se ridică la peste 326.000 de lei, cu TVA, și este ultima dintr-o serie lungă de achiziții făcută de instituția condusă de generalul Lucian Pahonțu, care se ocupă în principal de paza președintelui României.

În urmă cu o lună, SPP a demarat procedurile pentru achiziția a două limuzine de superlux, la nu mai puțin de 160.000 de euro bucata. Cerințele din caietul de sarcini erau precise: berlină în patru uși, benzină sau motorină Euro6, culoare metalizată, dotări de superlux, girofare, instalație de avertizare acustică.

În ultimii trei ani, Serviciul de Protecție și Pază al președintelui s-a dotat cu avioane fără pilot, balize luminoase, monitorizare video sau echipamente de salvare din avalanșă.

Numai anul trecut, SPP cumpăra două ATV-uri, două snowmobile pentru intervenție și căutare-salvare, dar și două vehicule de tip SSV.

SPP a făcut achiziții exorbitante pe final de mandat și în vremea în care la Palatul Cotroceni era Traian Băsescu. Ne amintim cu toții șalupa de 25.000 de euro, cumpărată de SPP pentru a-l putea supraveghea pe șeful statului în concedii petrecute pe litoral.



Generalul Marius Crăciun: Constat că SPP-ul operaționalizează o structură de intervenție sub apă, ceea ce este absolut normal. Făcând abstracție de persoana președintelui, hai să vorbim un pic despre această structură a statului român. SPP este responsabil nu numai de persoana președintelui și a Guvernului, ci de toți demnitarii care vizitează România. Și demnitari care se duc la munte, la mare, pot să se ducă la Neptun, pot să se ducă în Deltă, cum au fost, sau să se ducă în altă parte.

Vorbim de militari, pentru că toți din Serviciul de Protecție și Pază sunt militari și au dreptul ca statul român să-i echipeze la cel mai înalt nivel.

Oana Zamfir: Asta e de necontestat, domnule general. Dar spuneți-mi: până acum, domnul președinte a ieșit din vila de la Neptun, s-a aruncat în mare să înoate și – bâldâbâc – pe lângă el n-a fost nimeni cu cizmulițele de neopren?

Sau așa înoată de acum președintele? Sup apă sunt scafandri care să-l păzească de sub apă când înoată?

Generalul Marius Crăciun: Vă dau un exemplu. La summit-ul NATO de la București noi am avut scafandri sub apă permanent pe toată durata summit-ului. Sau în zonă, care făceau din când în când scufundări, pentru a controla ce se află sub apă, pentru ca nimic ostil să nu intre către teritoriu, în România, având în vedere că, la 200 și ceva de kilometri, la București, era un summit unde era tot leadership-ul lumii moderne.

Din punctul ăsta de vedere, este absolut vital pentru SPP să fie echipat cu ce e mai bun, mașinile cele mai bune, pentru că ei nu-și fac datoria față de Iohannis, chiar dacă președintele României și-a permis să jignească aghiotantul atunci când i-a aruncat haina; pentru că aghiotantul președintelui nu are în responsabilitate să îi care haina. Aghiotantul președintelui este în măsură și a jurat să-și dea viața ca să-l protejeze, indiferent cine este președinte.