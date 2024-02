Consultare naţională la Antena 3 CNN. Unde îl trimit românii pe Iohannis | "E cam mobilă şi lipsit de empatie"

După două mandate la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis se pregăteşte de plecare spre noi orizonturi. România i-a depus oficial candidatura la şefia NATO, dar nu există o certitudine că va dobândi această funcţie. Iată însă ce cred oamenii despre asta.

Părerile oamenilor cu privire la accederea lui Klaus Iohannis la şefia NATO sunt împărţite. Pe de o parte sunt cei care ar fi mândri ca un român să ajungă la conducerea Alianţei. Pe de altă parte oamenii îi reproşează că 10 ani nu a făcut nimic notabil pentru România.

Ce părere aveţi despre posibilitatea ca la şefia NATO să vină Klaus Iohannis?

"Mă depăşeşte... Aş vrea că e al nostru, dar mă depăşeşte", spune o doamnă în etate din Prahova.



"E cam mobilă. Cu toate că ştie engleză şi germană, mi se pare mobilă şi nu are empatie, nu!", e de părere o altă doamnă.



"E executant bun. Atât, în rest nu ştiu ce calităţi are pentru că în ţară nu se vede nimic", spune un alt prahovean.



"Acolo probabil leneveşte mai mult, dar nu cred că este capabil pentru aşa ceva. Acolo trebuie să fie oameni dârji care să ştie să lupte pentru postul pe care îl au. Nu merită! - este de părere o pensionaă din Dolj.



"A fost şi este un escroc, nu-şi vede decât de interesul lui. Va face şi acolo ce a făcut în România: zero!" - spune un domn supărat tot din Dolj.

"În 10 ani aproape nu că a distrus ţara, dar în ultimul timp acuma... nici Ceauşescu nu se plimba cu aeronave speciale." este de părere un alt cetăţean.



"Dacă îl ajută cineva, l-aş vedea la NATO. Adică americanii să-l ajute. Dacă va face şi treaba? Da, că se duce la schi cum s-a dus şi la noi..." spune un pensionar.





"Iohannis la NATO? Nu! Nu îl văd şef la NATO. Excursii în Africa fără rezultat, doar să dezvoltăm dar nu ştim ce...".



"Bine face că merge. Asta e atitudinea lui. Dacă o duce mai bine acolo, decât să se necăjească cu oamenii aici, mai bine pentru el.

"Va face treabă bună. Poate şi noi o vom duce mai bine. Foarte bine face că se duce.", spune un alt român.



"Părerea mea e bună. Să-i închidă gura lui Putin!" - speră un pensionar din Mureş.

"Nu l-am plăcut de la bun început şi nu-l vreau. Ne-a vândut şi ţara noastră." - spune fără echivoc o altă doamnă din Mureş.

"Cât a făcut în România, atât face şi la NATO, mai mult a stricat. Dacă îi reuşeşte nu ştiu..."

"Mai lăsaţi-mă cu Iohannis că a fost preşedinte şi nu s-a văzut nimic."

"Speculaţii au mai fost. Clar, suntem îndreptăţiţi să credem în lucru acesta, dar nu putem anticipa şansele reale. Însă atât timp cât facem parte din structura asta avem dreptul să ne impunem şi conducătorii. Îl avem pe Mircea Geoană acolo, de ce să nu avem şi preşedintele NATO?" - este de părere un bucureştean.

"Nu cred că decidem noi. Dacă se face acest lucru se face că au interes să ajungă dânsul acolo, nu pentru interesele noastre ca ţară.", susţine o altă doamnă din Capitală.



"Suntem prea neimportanţi, singurul lucru pe care îi interesează este teritoriul nostru şi unde este poziţionat. În rest, dacă eram plasaţi în altă parte nu ar fi dat 2 bani pe noi.

Iohanis bănuiesc că va fi tot o marionetă. Nu ştiu cât de mult vor conta principiile lui faţă de cele ale altor persoane mai importante." susţine un tânăr.

"E ridicol, să fim serioşi. Facem al doilea NATO - Pactul de la Varşovia nu a avut secretar general, îl putem numi pe el."



"Cred că ar fi spre binele nostru. Nu ştiu dacă ar fi posibil dar ar fi bine pentru noi." - crede un domn din Botoşani.



"Mi se pare foarte bine ca Iohannis să fie la şefia NATO, pentru că nicun şef de stat nu are curaj să se certe cu alte ţări non NATO. Şi atuncea Iohannis este personajul ideal să stea acolo şi să nu facă nimic, cum nici aici nu a făcut nimic." - susţine un alt român.



"Am auzit, dar nu cred că va fi propus. Acolo americanii pun omul, nu românii."

"Ar fi atu pentru România, acum că o fi chiar aşa... El aşa, ca şi responsailitatea, ca presatanţă are caracter pozitiv, dar dacă e să analizăm şi militar, aici poate un general ar gestiona mai bine." - susţine un alt botoşănean.