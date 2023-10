În ediția de vineri seara, la emisiunea Exces de putere, a fost prezentat un material cu înregistrări dintr-un dosar DIICOT care arată planul pus la cale de mafia gunoaielor aduse din Europa în România.

Detalii explozive ies la iveală în dosarul grupării care a adus ilegal în România peste 1.700 tone de gunoi din vestul Europei. Investigațiile au scos la iveală cinismul membrilor grupării, pentru care contau doar banii și vulnerabilitățile statului român în a combate acest fenomen.

Câștigurile erau uriașe, având în vedere că prețul de procesare și reciclare al deșeurilor din România este unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană, până la 10.000 euro pentru un camion intrat în țară. Foamea de bani era atât de mare, încât membrii grupării erau dispuși să aducă în țară orice cu acte pe care ulterior le falsificau.

Antonio Guiaș administrator al firmei de transport Autogramar Proiect din Oradea, negocia cu un potențial client.

Antonio Guiaș: Deci, dacă vrea pe plastic, poți să-i zici că îi dăm 4.000 tone pe lună, 5.000 tone, nu 10.000 tone pe lună îi fac.

Despre ce așa zise materiale reciclabile era vorba, de fapt, au aflat anchetatorii din discuțiile șoferilor care le transportau.

Dezvăluiri din mecanismul diabolic pentru otrăvirea a milioane de români cu deşeuri din Europa

Revoltat de marfa pe care o transporta un camionagiu se plânge a unui coleg:

"Astea-s gunoaie, mă...Ar trebui chemată televiziunea când ajungi cu ele vamă, știi? Așa ar trebui făcut. Trăsnească-i Dumnezeu de gunoieri! Vin cu gunoaiele Europei să le bage toate la noi în țară. Băi, mie nu-mi plac treburile astea, mă trăsnește.. Da, jegoșii care îi lasă să intre în țară, știi? Da, mă, toate firmele alea care zic căs pe reciclare, toate ...îs implicaţi din Garda de Mediu, mă", spune un camionagiu.

Un alt șofer care venea cu un alt transport de deșeuri din Italia era și mai indignat.

"De astea mai murdare cum se zice... Dumnezeu că ne aduce toate gunoaiele la noi în țară. Bătă-i, D-zeu să-i bată! Ar trebui împușcați ăștia, mă! Eu i-aș executa, crede-mă", mai spune un alt şofer.

Ion Morar, patronul firmei de transport Inter Trans Grains, unde lucrau șoferii revoltați, aveau o cu totul altă viziune.

Anonim: "Deci voi numai gunoaie aduceți cu alea, mă? Să îmi bag piciorul! Vai și amar de țara noastră! Îți dai seama? De astea aducem pe aici?

Ion Morar: Da!

Anonim: Păi tu îți dai seama, mă, ce am ajuns? Deci, țară de rahat suntem! Tu spui că nu mai gunoaie aduce îți dai seama..

Ion Morar: Gunoaie, mă! Noi aducem de astea ce se bagă pe foc, mă nebunule. Decât să-ți bagi pe foc pădurile, nu mai bine ardem rahaturi în (....) Ia gândește-te logic. Tu cum vezi treaba? Cum e mai rentabil să bagi cartoane pe foc și folii și din astea sau să bage pădurile? Na, cum e mai bine? Ia gândește-te mai bine.

Gunoaiele intrau în țară de obicei după ora 22:00 când în vămile pe unde se putea intra cu materiale reciclabile nu mai erau comisarii Gărzii de Mediu, ci doar polițiști de frontieră.

Planul şi cinismul membrilor grupării

În 14 octombrie 2022 Ioan Morar a discutat cu Bogdan Macra, unul dintre brokerii de gunoaie, despre transporturile care urmau să sosească.

Ioan Morar: Voiam să știu dacă rezolvăm odată problemele astea nenorocite. Haideți să găsim o soluție ca să le trecem!

Bogdan Macra: Da, le poate trece după 24:00 am zis. Așa am măsură de la Garda de Mediu, nu că nu vreau io, așa mi s-o impus.

Când exista riscul ca în vamă să se verifice ce era în camion, șoferii erau îndemnați să dea șpagă. La unul dintre transporturi, care avea documente falsificate că transportă floarea soarelui, Adrian Morar i-a dat indicații clare șoferului.

Adrian Morar: Dacă e ceva, nu știu, ai la tine ceva bani, dacă...? Să-i aruncăm ceva în față ca să te lase... Dacă le trebuie ceva mai mult!

Ulterior, când mașina a trecut de vamă și a fost oprită pe traseu de un echipaj de poliție, a fost indicată aceeași metodă.

Adrian Morar: Eventual încearcă... dă-i un 50 euro la ăla la... milițian! Ai la tine bani?

În timpul investigației, mai multe camioane încărcate cu gunoaie au fost întoarse din vamă, iar asta a provocat nemulțumirea liderilor grupării. Șapte inculpați au fost arestați de Tribunalul Timiș, dar ancheta DIICOT este de-abia la început, pentru că procurorii antimafia vor s-o extindă și spre firmele din străinătate de unde proveni.