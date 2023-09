Firmele lui Vladimir Putin au spart graniţele României, în ciuda sancţiunilor impuse

Sancţiunile impuse Rusiei de Uniunea Europeană, de organismele internaţionale, continuă. Companiile ruseşti trebuie ţinute deoparte. Ele nu au cum să facă afaceri, mai ales în domeniul petrolier, cu statele UE şi statele NATO. Cu toate acestea, statul român dă încă o probă a incoerenţei şi amatorismului în plină criză.

În realitate, instituțiile își dau cu stângul în dreptul, anulându-și, în mod suspect, deciziile, de la o zi la alta. Un exemplu halucinant la Autoritatea Vamală Română.

Biroul Vamal de Frontieră Morvița a solicitat structurii centrale o opinie legată de aprobarea importurilor de bitum din Serbia, de la firma NIS din Novi Sad. Mai exact, Direcția Generală Managementul Riscului și Investigații Vamale a fost întrebată dacă importurile de la această companie trebuie sau nu oprite având în vedere sancțiunile impuse de Uniunea Europeană Federației Ruse. În 18 septembrie, sosește răspunsul extrem de clar.

"Societatea producătoare NIS Novi Sad din Serbia, cu sediul în Serbia, are structura acționariatului compusă din 2 societăți rusești GAZPROM NEFT – 50% și GAZPROM – 6,15%, precum și Guvernul Serbiei - 29,87% și alții. Conform Anexei XIX partea A a Regulamentului UE nr.833/2014 al Consiliului din data de 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației din Ucraina, reiese că societatea Gazprom NEFT se află pe lista persoanelor juridice și organismelor menționate la articolul 5aa. De asemenea, administratorii societății sunt de origine rusă, respectiv Vadim Yakolvlev și Kiril Tyurdenev. Având în vedere structura asociaților la data redactării prezentei, apreciem că sunt incidente dispozițiile legale sus-menționate și în consecință, veți interzice efectuarea acestor oeprațiuni vamale", se arată în adresa cu nr.30418-1/SV/ 18.09.2023, Autoritatea Vamală Română.

Ba mai mult, vameșilor de la Moravița li se cerea imperativ ca în trei zile să întocmească un raport cu toate operațiunile vamale efectuate de anul trecut din martie și până în prezent pentru toate operațiunile similare și motivele care au stat la baza acceptării acestora.

Nu apucă să întocmească documentul că după două zile primesc o altă adresă, semnată de același director general – Marcel Simion Mutescu. Surpriză! În adresă se spune că în urma reanalizării informațiilor actualizate a reieșit că Gazprom NEFT deține doar 50% din acțiunile firmei din Serbia și că nu este îndeplinită condiția, de a deține direct sau indirect peste jumătate din acțiuni așa că se dă undă verde importului de bitum. Nimic despre procentele deținute de firma mamă Gazprom.

În încercarea de a desluși schimbarea cu 180 de grade a poziției instituției statului român, am solicitat un punct de vedere Autorității Vamale Române, care a găsit acarul Păun – informațiile neactualizate.

"Ulterior transmiterii adresei nr. 30418-1, în data de 20 septembrie, am constatat neconcordanțe în bazele de date utilizate la evaluarea operațiunilor vamale respective, drept pentru care am decis reevaluarea situației. Urmare a reevaluării efectuate, am constatat că structura acționarilor se modificase față de informațiile avute în vedere inițial, respectiv faptul că persoana juridică GAZPROM NEFT, care figurează în Anexa XIX la Regulamentul UE nr. 833 din 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina, deține 50% din acțiunile operatorului economic NIS a.d. Novi Sad din Serbia, nefiind îndeplinită condiția prevăzută la art. 5aa, alin. 1, lit.b din același regulament", se arată în răspunsul de la Autoritatea Vamală Română.

Nu este pentru prima dată când autoritățile din România se bâlbâie când este vorba despre firma NIS. Vă reamintim că la Exces de putere am dezvăluit faptul că Agenția Națională de Resurse Minerale a transmis un răspuns special către NIS Petrol România, după ce DIICOT a început investigația legată de scoaterea neautorizată de informații despre prospecțiunile din țara noastră, date care au ajuns în Federația Rusă sau Serbia. Prin acel răspuns, practic firma controlată de Gazprom reușea să scape de unele dintre acuzații. Ulterior, Sorin Gal, cel care a semnat documentul respectiv, a demisionat din fruntea ANRM.

Până una alta, importul de bitum continuă, alimentând, indirect, conturile colosului Gazprom.