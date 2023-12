Limitarea cash-ului, scandal național. Răspuns surpriză al șefului guvernului, de ziua României

Premierul României a oferit astăzi, chiar de Ziua Națională, noi lămuriri cu privire la scandalul provocat de propunerea limitării plăţilor cash.

De Ziua Națională a României, premierul Marcel Ciolacu a oferit o explicație, în exclusivitatea la Antena 3 CNN, cu privire la scandalul limitării banilor cash.

"Cu ce am greșit? A fost o propunere, nu a fost a lui Marcel Ciolacu, nu vine Marcel Ciolacu cu propuneri. Când mi-am luat informațiile că nu se poate aplica real în societate. N-am avut nici o rușine să spun că România nu e pregătită în acest moment pentru această decizie", a spus Marcel Ciolacu.

Acesta a menționat și că România s-a aflat pe marginea prăpastiei în luna octombrie. "România s-a aflat într-o situație foarte delicată, vrem să recunoaștem bine, nu vrem să recunoaștem, iară bine. România a fost la gura prăpastiei.

Citește și: Marcel Ciolacu le răspunde românilor care i-au propus un schimb de roluri: "Am mâncat cartofi cu brânză. Am vândut la tejghea" | Interviu de Ziua Națională

Normal că am cerut o altă dinamică, normal că am cerut soluții. Normal că din 10 propuneri, 5 au fost proaste, fiindcă am pus o presiune și pe finanțe și pe miniștri. Credeți că-mi aduc reorganizările ministerelor, reforma din sistemul bugetar, aplauze sau voturi? Am tăiat la jumătate consilierii, în momentul ăsta cu reorganizarea s-a terminat cu secretarii de stat, șefi de agenții, posturi desființate", a spus premierul României.