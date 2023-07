Mafia din vestul României, care a furat până a schimbat relieful | Jaful de la Sâmbeteni şi legăturile la vârf

Un jaf de proporţii inimaginabile se petrece sub ochii autorităţilor statului care mimează că luptă să îşi apere resursele şi să impună respectarea legii. Vorbim despre o mafie despre care se ştie până la vârful Guvernului şi care are atâta putere încât a modificat până şi formele de relief!

Sursa foto: Facebook / criticarad.ro

Epicentrul celei mai mari exploatări ilegale de pietriș și nisip din vestul României este o stație de sortare de pe malul Mureșului, în zona localității arădene Sâmbăteni.

Proprietarul, o firmă controlată de omul de afaceri orădean Marius Fildan, cunoscut în zonă ca Bihoreanul.

Acesta are în apropiere și un perimetru reglementat de unde extrage resurse minerale. Marea afacere o reprezintă exploatările ilegale.

Toate manevrele se fac printr-un păienjeniş de SRL-uri care lucrează în sistem suveică, favorizate de lipsa de eficiență a autorităților: Apele Române, Agenția Națională de Resurse Minerale, Garda de Mediu, Agenția de Mediu și Poliție.

Cât de mare este afacerea o dovedește numărul de camioane care pleacă lunar din balastiere în ultima lună.

Reporter: Câte mașini au trecut în ultima lună pe acest drum?

Ioan Turcin, primarul comunei Păuliş: Sper să nu greșesc. Aproximativ 3.400 de mașini.

Mai exact, 3.464 de mașini, care au fost obligate să plătească taxa locală în luna iunie, conform facturii emise de Primăria Păuliș.

Astfel spus, într-o singură lună au fost transportate 70.000 de tone de nisip și pietriș. Asta, dacă mașinile nu au fost supraîncărcate.

După ce a schimbat relieful, chiar lângă balastieră, mafia a găsit o nouă zonă din care să fure.

Imaginile dovedesc că acum un an de zile aici se exploata ilegal. Se acționa noaptea, la lumina reflectoarelor. Se sapă la foc continuu, iar camioanele cărau materia primă spre balastieră. Când se făcea lumină, toate utilajele se retrăgeau pentru a reveni în următoarea seară.

La final, cei care au furat au încercat să-și acopere urmele: au taluzat malurile și au pus iarbă. Ba, mai mult, au acoperit o parte din drumurile pe care le-au făcut pentru a permite accesul camioanelor.

Cu toate acestea, omul de afaceri orădean Marius Fildan neagă realitatea.

Reporter: Ați exploatat ilegal în zonă?

Marius Fildan: Nu, nu. Există permis de exploatare, adică reglementat. A fost o perioadă în care permisul n-a fost valabil, dar atunci nu s-a lucrat. O perioadă de un an şi ceva de zile permisul nu a fost în vigoare şi în perioada aia nu s-a exploatat. Noi exploatăm doar în perimetrul în care e reglementat.

Afirmațiile sunt contrazise de constatările autorităților statului și de imagini. Utilaje care au fost filmate lucrând în perimetre fără licență anul trecut le-am filmat anul acesta în curtea lui Fildan. Dar nici asta nu contează pentru el.

Din 2018, niciun control al vreunei autorități sau anchetă a Poliției nu a putut să oprească giganticele exploatări ilegale din jurul balastierei, pentru că multe controale au eșuat.

Au fost ignorate sesizări ori s-au făcut plângeri penale pentru suprafețe mult mai mici decât cele reale.

Reporter: Care a fost răspunsul rosturilor de control?

Ioan Turcin, primarul comunei Păuliş: Au venit în control în urma sesizărilor, dar n-au constatat nimic. N-au văzut nimic. Nimic. Probabil că nu s-a uitat acolo unde a fost excavat.

Prima instituție care a semnalat încă de acum 5 ani furturile a fost Agenția de Mediu Arad.

În 2020, insistențele directorului au făcut ca toate autoritățile statului să meargă într-un control și să constate începutul dezastrului.

Dana Dănoiu, directorul Agenţiei de Mediu Arad: Am informat Ministerul, am informat ANAR-ul, am informat ANRM-ul, Garda de Mediu, Comisariatul General, toate autoritățile pe care le consideram că au competențe în domeniu. Nu s-a constatat întreaga suprafață exploatată ilegal. Din informațiile pe care le-am primit de la domnul primar din zona respectivă, sunt peste 100 de hectare exploatate ilegal.

Exploatările ilegale sunt protejate cu șpăgi. Fost șef al Apelor Române Arad până acum câteva luni a fost Mihai Parpală.

A făcut un acord de recunoaștere a vinovăției cu DNA și a primit 3 ani de închisoare cu suspendare după ce a fost prins că a primit un mizilic: 8.000 lei taxă de protecție de la patronul unei balastiere care era și traficant de țigări. L-a dat în fapt Cosmin Mladin, șeful grupării de traficanți de tutun.

De 5 ani de zile nu a fost finalizată nicio plângere penală, dosarele zăcând prin fișerele polițiștilor și procurorilor. Chiar și când vor să facă treabă se găsește cineva să le tragă frâna.

În timp ce statul este incapabil să oprească măcar jaful de pe malul Mureșului. mafia balastierelor din întreaga țară continuă să facă propria lege, iar relieful este modificat brutal, poduri și șosele se prăbușesc din cauza excavării albiilor de râu. Totul pentru profit.