Povestea inimaginabilă a lui Valentin, orfanul care a uimit România

Despre examenul de bacalaureat s-a tot vorbit după afișarea rezultatelor. Chiar dacă județul Teleorman nu are un procentaj mare, sunt absolvenți de liceu care au reușit performanțe deosebite. Un elev al Liceului Tehnologic Anghel Saligny din Roșiorii de Vede, care provine dintr-un centru de plasament, a obținut cea mai mare notă la examenul maturității din promoția 2023.

Sursa foto: Facebook / Cristina Boboc

Suntem obișnuiți să trecem cu vederea unele performanțe ale copiilor, tinerilor care provin din medii defavorizate. Nu ni se mai pare nimic deosebit reușita unor elevi care, deși trec prin greutăți de neimaginat, aleg calea studiului pentru că știu că doar așa pot răzbi în viață.

Astfel de oameni ar trebui să fie dați exemplu de urmat și pentru ceilalți. Reporterii Antena 3 Alexandria vă prezintă un adolescent care - deși nu a avut o copilărie prea fericită, care a trăit prin centre de plasament, care nu și-a văzut niciodată tatăl biologic, iar pe mamă o cunoaște doar la nivel declarativ - a reușit o performanță care de multe ori nu este atinsă de majoritatea tinerilor din familii normale.

Valentin Ignatov: Am început să învăţ. Aici, când am venit, m-am axat pe mai multe materii. Așa a trebuit: română, istorie, geografie.

Reporter: Cum a fost bacalaureatul pentru tine?

Valentin Ignatov: Multe emoții, multă pregătire în acest. Nu a fost foarte greu, având în vedere că m-am pregătit mult la fiecare materie.

Valentin recunoaște că un rol important în dezvoltarea lui l-a jucat și educatorul pe care l-a ales în momentul în care a ajuns în centrul de plasament din Roșiori. Practic, ei locuiesc în sistem familial, în apartamente puse la dispoziție de statul român, cu personal angajat care să se ocupe de ei, iar implicarea acestora este esențială.

Petruţa Chiru, educator în Centrul de Plasament Roşiori: În momentul în care a venit în centru, am rezonat cumva, ne-am privit așa, am făcut cunoștință cumva și am văzut un copil cu un potențial extraordinar. Eu sunt persoana lui de referință, care se alege în funcție de dorința copilului. Persoana de referință se stabilește în funcție de dorința copilului, după o perioadă de acomodare.

Cuvinte de laudă la adresa lui Valentin au avut și dascălii care i-au fost profesori, directorul unității de învățământ, dar și colegii de apartament.

Diriginta tânărului care i-a văzut potențialul încă de la primele ore, l-a sprijinit și ajutat să ia parte la proiecte și activități extrașcolare.

Laura Dragnea, dirigintă: A fost un copil ușor introvertit, l-am văzut eu, dar stând, fiindu-i alături și stând de vorbă mai mult, s-a deschis și a fost foarte, foarte atent și implicat în tot ceea ce presupunea școala.

Gina Staicu, profesoară de Limba şi Literatura Română: Una dintre cele mai dragi amintiri legate de el este că de ziua mea, imediat după vacanța de iarnă, m-a așteptat în fața clasei și drept cadou pentru ziua mea, mi-a recitat Luceafărul de Mihai Eminescu integral.