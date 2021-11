Un judecător a decis că prostituatele îşi iubesc proxeneţii. Interceptare din dosar: "Am bătut-o patru ore încontinuu, mă, ești nebun?"

Tribunalul Brăila a decis că cinci inculpaţi pe care DIICOT îi acuza de trafic de minori şi de constituire a unui grup infracțional organizat trebuie judecaţi doar pentru proxenetism. Victimele aveau între 15 şi 17 ani atunci când au fost racolate.

"Practicau benevol prostituţia"

"Este evident și de netăgăduit că inculpații, în cadrul activității infracționale, au interacționat între ei, iar inculpatul Pitulice Ionel este cel care a avut un evident ascendent moral asupra celorlalți, dar această interacțiune s-a limitat la «colaborări» între inculpați, în scopul obținerii de profit, ca urmare a exploatării sexuale ale martorelor care s-au prostituat benevol în folosul acestora. Fiecare inculpat își urmărea propriul interes, iar veniturile erau obținute în mod independent de fiecare", se precizează în Senţinţa Penală 87/2021 a Tribunalului Brăila.

Victimele erau duse în apartamente închiriate şi traficanţii le găseau clienţi

Pe 28 aprilie 2019, în timp ce se afla într-un apartament de la etajul IV al unui bloc din Brăila, inculpatul Pitulice a bătut-o pe Ana şi a vrut să o arunce pe geam. Anchetatorii au interceptat convorbirea telefonică în care el se lăuda.

"Am bătut-o patru ore încontinuu, mă, ești nebun? Da, mă, da. Am vrut s-o arunc pe geam. Noroc cu Nela (sora lui – n.r.). A tras-o Nela de picioare, că o aruncam pe geam. Ești nebun la cap? Da… Dacă nu era Nela, acuma nu mai exista. Era în cap acolo, jos".

Ana a fugit şi a urcat în primul taxi de pe stradă. "Mi-a spus să blochez ușile și să pornesc repede, ca să nu vină iubitul ei şi să o bată. Plângea și era vânătă pe partea stângă a feței, iar ochiul era tumefiat", a declarat taximetristul la proces.

"Acest pasaj de violență domestică nu este în legătură cu actele de prostituție ale martorei audiate”, a notat judecătorul, în motivarea deciziei sale, adăugând că, "chiar dacă interceptările au relevat că inculpatul (Pitulice – n.r.) s-a comportat și violent cu martora exploatată, de câteva ori, această persoană a revenit benevol la inculpat, având sentimente de afecțiune față de inculpat", arată motivarea judecătorului.

Judecătorul Cojocariu precizează, în motivarea deciziei sale, că Ana, dar şi celelalte două victime minore din dosar "au practicat benevol prostituția" şi "nu au existat acte de constrângere în acest scop".

"Prin întreținerea inculpatului din banii câștigați din actele de prostituție, martora (Ana – n.r.) încerca să își demonstreze sentimentele de afecțiune față de acesta", explică magistratul.



