Ce spun românii despre vaccinarea anti-COVID cu doza 4. Ce îi sperie acum cel mai mult

Uniunea Europeană se pregăteşte să lanseze o campanie de vaccinare cu doze booster înaintea unui val anticipat de noi infectări până la sfârşitul acestui an. Totuși, mulți români sunt mai degrabă reticenți să se vaccineze din nou, după cum arată un material vox-populi difuzat de Adrian Ursu și Oana Zamfir la "Exces de putere":

"Este o prostie. Nu-s de acord cu niciun fel de vaccin. Să lase lumea în pace, ca să nu mai otrăvească lumea și cu stres, și cu tot ce este. Vaccinul este o prostie. Nu este vaccin ăsta. Nu-i testat nici pe oamenii - e testat pe șoareci albi, Păi de la om la șoarece este distanță. așa că s[ ne lase în pace"

"Da, mă, voi vaccina"

"Nu, deocamdată nu! Mă mai gândesc"

"Eu nu m-am vaccinat nici cu prima. Am lucrat în străinătate și nu, nu m-am vaccinat și nici nu o să mă vaccinez. Momentan. Nu cred că vor mai impune restricții ca cele care au fost"

"Eu am făcut două vaccinuri și n-am avut probleme cu nimic. M-am păstrat, am purtat mască. Eu m-am luat după domnul doctor profesor Rafila. Dumnealui a zis așa că cine vrea se vaccinează. Și eu m-am vaccinat, m-am dus de bunăvoie"

"Nu, nu cred. Nu, că toată lumea e dezamăgită. Nu cred. Nu cred, că n-are niciun farmec. Deci, dacă eu am făcut vaccinurile înainte și după aia am făcut COVID. Deci, nu mai am încredere și nu cred că are încredere nimeni"

"Nu. Am făcut. două doze nu mai fac pe a patra. Sunt hotărât, că am fost la spital de la vaccinul ăla"

"Nu m-am vaccinat cu niciuna nu văd. Mă simt bine... Pentru ce...?"

"Nu niciodată n-am făcut. Nu mă vaccinez. Sunt și cu diabetul și cu inima. Mi-e frică!"

"Vaccinul mi s-a părut că a fost o făcătură"

"Domnișoară, eu n-am făcut acest vaccin și nu-mi voi face niciodată, pentru că e toxic, foarte toxic"

"Nu cred. Păi eu le-am făcut pe toate trei și alții nu le-au făcut deloc și umblă pe stradă și peste tot"

"Deocamdată nu știu, dar o să consult medicul de familie", sunt câteva dintre răspunsurile date de români când sunt întrebați dacă se vor vaccina cu cea mai nouă doză a vaccinului împotriva COVID.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a aprobat rapelul împotriva Omicron de la BioNTech/Pfizer şi Moderna. Doza booster ar proteja mai bine în faţa subvariantelor coronavirusului.

EMA a recomandat aprobarea ambelor seruri din categoria aşa numitelor vaccinuri pe bază de ARN mesager, care ar proteja atât împotriva variantei iniţiale de SARS-CoV-2 cât şi împotriva subvariantei Omicron BA.1, potrivit dw.com.

EMA a precizat că vaccinul adaptat a provocat reacţii imunitare puternice faţă de varianta Omicron BA.1 la persoanele deja vaccinate. Studiile au dovedit că noua formulă a serului este mai eficientă decât vaccinul anterior. Efectele secundare sunt comparabile cu cele cunoscute deja şi de cele mai multe ori uşoare şi de scurtă durată.