A crescut numărul românilor care cred că pe vremea lui Ceaușescu ar fi dus-o mai bine decât acum: "Să nu uităm cum se asculta Europa Liberă" | Sondaj Antena 3 CNN

Un recent sondaj realizat de Antena 3 CNN a scos în evidență diverse perspective ale românilor cu privire la evoluția țării, din comunism, până în prezent.

Sondajul realizat de Antena 3 CNN, a adus în discuție beneficiile și dezavantajele perioadelor comuniste și actuale.

Opiniile exprimate de români, reflectă complexitatea sentimentelor legate de schimbările din ultimele decenii.

Ce spun românii

"Sunt lucruri pe care le-am avut și le-am pierdut. Sunt lucruri pe care le-am câștigat, dar nu știm cum să le folosim. Nu am înțeles cum este cu democrația, cu demnitatea umană, nu am înțeles pentru ce au murit atâția oameni la Revoluție.

"Am avut mult și am pierdut tot! Era așa de bine. Nimeni nu a murit de foame în România"

"Înainte de 89 părea o societate mai bună. În orice caz, am avut un sistem de educație mult mai bun și oameni de calitate.

După 89 am avut libertatea, dar nu am știut ce să facem cu ea. În tot acești ani societatea s-a fracturat.

"Am avut industrie, am avut fabrici, agricultură.După revoluție s-au cam distrus toate"

"Liniște mai multă am avut. Atunci era viața mai decentă și mai liniștită. Acum totul e pe fugă și toată lumea e numai după bani"

"Țara asta e distrusă de tot! Am pierdut tot.Am zis că câștigăm, dar nu am câștigat nimic.

"Nu am avut nimic înainte și am pierdut totul acum. De când cu neamțul care ne-a furat votul și i-a adus pe PSD la guvernare, alături de PNL."

"N-am pierdut nimic și nici n-am câștigat nimic. Hoți au fost și aia, hoți sunt și ăștia."

"Înainte a fost bine că am avut loc de muncă. Copiii au avut și ai, dar după au plecat în străinătate"

"Eram săraci, așa este. Acum avem, dar suntem săraci cu duhul"

"Am avut siguranța zilei de mâine, probabil că asta am și pierdut. Viitorul pare sumbru pentru generațiile mici este destul de complicat. Am câștigat libertatea în schimb"

"Să nu uităm cum se asculta Europa Liberă și cum se înjura printre dinți. Cred că niciunul dintre cei care spun că era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, dacă le-ai spune acum că ne întoarcem în vremurile alea, nu ar mai vrea", a spus Dragoș Boța, la Antena 3 CNN.