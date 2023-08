Staţiunea Vaţa-Băi, trofeul turistic al Elenei Udrea, o tranzacţie spectaculoasă cu încrengături dubioase

Trofeul turistic pe care Elena Udrea a vrut să pună mâna prin intermediul consilierei sale personale pe vremea când era ministru face obiectul unei tranzacţii interesante în zilele noastre.

Sursa foto: Facebook / Vata Bai

Vorbim de o staţiune întreagă, cu ape termale, care dispune de trei hoteluri, două restaurante, un bar cu terasă, centrul de sănătate şi mai multe terenuri de sport.

Toate, încorporate într-un frumos parc dendrologic, cu o vechime de peste 100 de ani. Cinci bazine sunt la dispoziția turiștilor, un bazin semiolimpic cu apă încălzită, un bazin de relaxare cu șezlonguri și hidromasaj, două bazine cu apă termală și un bazin cu apă sărată.

Vorbim despre stațiunea Vaţa-Băi din Hunedoara, aflată în Depresiunea Zarandului, pe valea Crișului Alb.

Este celebră de pe vremea regelui Carol al II-lea, care călătorea adesea de la castelul său din Săvârșin pentru a se trata cu apa de la Vaţa, pe un drum care se și numește de atunci Drumul Regelui.

Apele termale de la Vaţa de Jos sunt, însă, recunoscute de sute de ani pentru proprietățile lor terapeutice.

Vaţa de Jos este atestată sub denumirea de Vatia în anul 1439, într-un act al regelui Albert, care dăruiește ținutul despotului sârb Gheorghe Brancovici, pentru sprijinul acordat în luptele cu turcii.

În 2015, Exces de putere dezvăluia că stațiunea făcea obiectul uneia dintre cele mai scandaloase căpușeli a regimului Băsescu.

Vaţa-Băi fusese închiriată de Ministerul Apărării de la Romtelecom pentru a servi ca centru de recuperare și recreere pentru militarii români care au luptat în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan.

Numai că, subit, ministrul Gabriel Oprea reziliază contractul de comodat, iar Romtelecom închiriază complexul prin încredințare directă unei firme abia înființate, al cărei acționar principal era Iosif Kohalmi-Szabo, soțul consilierei personale a Elenei Udrea; omul de atâta încredere, încât atunci când Ana Maria Topoliceanu a dat-o pe mâna procurorilor, Luminița Kohalmi avea să meargă să depună mărturie în favoarea Elenei Udrea.

Kohalmi ajunsese în echipa lui Băsescu la Cotroceni, a fost invitată la nunta Elenei Băsescu, iar fiica sa cea mică, Ioana Kohalmi, era bine înfiptă la înturajul prezidențial, afișând poze de la Crăciunul petrecut cu familia Băsescu sau radiind în ținute sexi, chiar în brațele lui Traian Băsescu însuși.

Însă căderea Elenei Udrea a determinat și căderea afacerii de la Vaţa Băi, semn că puterea financiară nu era nici pe departe a consilierei sale, iar stațiunea s-a întors la Romtelecom.

Recent, stațiunea a fost vândută unui om de afaceri, care este etichetat de presă ca apropiat a lui Emil Boc și interpus al lui Zoltan Teszari.

Adrian Tomşa a cumpărat Prima TV de la Cristian Burci, după ce achiziționase deja de la fostul patron al CFR Cluj, Arpad Pașcani, posturile de televiziune Look TV și Look Plus.

Tot el este acționar în cadrul EAD Interactive, firma care a cumpărat drepturile TV pentru Liga I până în 2024.

Spectaculoasa tranzacționare a stațiunii Vaţa Băi ne-a făcut să descoperim și locul sub soare găsit de regim pentru Luminița Kohalmi, întrucât ea nu doar că nu a plecat de la robinetul cu bani publici, însă mai are suficientă putere cât să-și planteze și fiica într-o funcție de conducere guvernamentală.

În 2021, în timpul guvernului Orban, Luminița Kohalmi a fost numită în Consiliul de Administrație al gigantului Compet, operatorul sistemului național de transport, țiței și derivate prin conducte din România, acționar majoritar fiind statul român, prin Ministerul Economiei.

A plecat Orban, a plecat Cîțu, a plecat și Ciucă. Kohalmi e tot acolo.

Declarația ei de avere revelează o situație financiară mai mult decât strălucitoare: dividende de 253.000 lei de la firmele în care este asociată cu fiica cea mică, firme de consultanță, desigur, și peste 80.000 euro în conturi.

Și ajungem și la fiică, de data aceasta, fiica cea mare, Andreea Kohalmi-Szabo, numită fără niciun fel de expertiză la șefia Agenției Fondului de Mediu, tot în Guvernul Orban. Mandatul a fost curmat însă după cinci luni.