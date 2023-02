Topul umilințelor şi pierderilor majore pentru România

În ediția de vineri seara a emisiunii Exces de putere a fost prezentat un inventar al umilințelor şi pierderilor majore pentru România

Sursa foto: GettyImages

Cum a ajuns România o țară perdantă, o țară lipsită de apărare, o țară care încasează tot mai mult în ultima vreme umilințe, țepe, pierderi materiale uriașe?

Haideți să pornim de la un exemplu. Avem resurse uriașe de gaze la Marea Neagră și avem și o lege care stabilește în ce condiții se scot aceste resurse. Ei bine, nicio moleculă din gazul extras din Marea Neagră până acum n-a rămas în producția internă, deși e obligație scrisă clar. Ce se întâmplă?

ANRE Autoritatea tutelară taie amenzi celor care nu respectă obligația legală și le-a tăiat una (n.r amendă) de 400.000, le-a mai tăiat una de 1.000.000, le-a mai tăiat-o și pe a 2-a-de 1.000.000, și pe a 3-a tot de 1.000.000. Și mai urmează încă una, două-trei. Ce fac cei care primesc amenzile? Le contestă, pentru că știu că, de fapt, nimeni nu se poate lega în mod real de ei.

Nu doar că n-am știut să ne apărăm cărbunele. Au făcut-o state ca Germania, Polonia, dar am fost primii care să ne angajăm că vom închide tot ce putem închide din exploatările miniere până în 2030. Ce se întâmplă? Sistemul energetic românesc suferă și nu facem decât să devenim dependenți de importuri.

Și în vreme ce alții știu să-și urmărească interesele foarte bine, noi îi contemplăm și câteodată ne încruntăm că uite ce fac în țara noastră.

De pildă, vin și își pun bornă kilometrică în Ținutul Secuiesc. Se pozează premierul Ungariei cu harta Ungariei Mari în spate, înfig, drapelul Ținutului Secuiesc pe toate clădirile oficiale din județele Harghita, Covasna și Mureș fără să le pese și noi, din când în când, ne minunăm ce urât fac ei în țara noastră.

Ce am făcut după stopul dureros pe care Austria l-a pus intrării noastre în Schengen. Am dovedit că suntem o țară relevantă, o țară care are imaginea importantă, alianțele importante, astfel încât să repare un asemenea prejudiciu. Nu, am fost doar sfătuiți să ne tratăm de depresia colectivă.

De luni de zile, garda de Coastă se uită după navele ucrainiene care draghează pe canalul Bâstroe și pe brațul Chiliaş. Semnalează autorităților că se întâmplă ceva în neregulă acolo. Autoritățile mimează acum surpriza.

Unele spun că n-au știut deloc, altele se îngrijorează că, vai, ce se va întâmpla cu peștii noștri? Ce se va întâmpla cu păsările din Delta Dunării?

S-ar putea să fie un dezastru uriaș. Și ne dăm de ceasul morţii că nu ne-au băgat în seamă ucrainienii. Și uite-așa, de fiecare dată e scuza perfectă. Alții sunt vinovați. Noi doar suntem victime.