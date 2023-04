V-aţi apăra ţara dacă ar fi atacată? Ce răspund tinerii

Antena 3 CNN a făcut un experiment la una din conferințele pentru România Inteligentă desfășurate la Buzău, acolo unde istorici, oameni din administrație şi mulţi tineri au vorbit despre România şi cum ar putea ea fi valorificată sau apărată dacă ar fi atacată.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Mai exact, câteva zeci de tineri de la mai multe școli din Buzău au venit alături de noi, pentru a discuta despre Unirea cu Basarabia, despre rolul lui Alexandru Marghiloman în acest moment istoric.

Întrebați dacă ar apăra România în situaţia în care ar fi amenințată, tinerii au răspuns:

"Aș merge să-mi apăr țara, pentru că datorită strămoșilor mei mă aflu astăzi aici, pentru că trebuie să ne gândim la sacrificiile pe care ei le-au realizat și ar fi de datoria mea să merg să-mi apăr și eu țara. Îmi iubesc semenii pentru că aici m-am născut și este de datoria mea să îmi apăr istoria, să-mi apăr familia și poate că de-a lungul timpului voi fi și recunoscută, la fel cum astăzi îi comemorăm noi pe cei care ne-am ajutat să fim astăzi împreună", a spus o tânără

"Consider că ar trebui să-mi ia pa țara deoarece și strămoși mei și străbunicul meu și bunicul meu și tatăl meu așa apără țara pentru că lucrează în serviciul militar și consider că dacă ar fi nevoie să o apăr aș face-o și eu pentru că și strămoșii mei fac același lucru", a mai spun un tânăr.

"Eu consider că trebuie să apărăm țara noastră pentru că până la urmă noi aici ne-am născut. D-zeu aici a vrut să ne lase și ne-am lăsat cu un scop, nu ca să uităm strămoșii, nu ca să uităm frumusețile locului asta în primul rând.În al 2-lea rând am avut în familie militari.

Străbunicii mi-a murit în Primul Război Mondial, bunicul meu a fost mai maistru militar și eu vreau să dau Academia de Poliție pentru că asta mă pasionează.

Dar consider că niciodată nu trebuie să ne uităm trecutul și faptul că noi ne-am născut în România este o bucurie, pentru că România, din punctul meu de vedere, este o țară foarte bogată, atât din punct de vedere istoric, cultural, chiar și geografic.

Pot spune că România este una dintre cele mai mari minuni ale lumii, atât din punct de vedere al oamenilor, cât și din punct de vedere al oricăror altor domenii, deci trebuie să luptăm pentru ea, pentru că până la urmă e țara noastră, sunt strămoșii noștri, sunt aici, este casa noastră, pământul românesc", a mai spus o tânără

"Eu consider că în cazul unui conflict doamne ferește, mi-aș apăra țara, deoarece consider că nu pot să mă numesc român cu adevărat dacă nu-mi apăr țara la nevoie.

Și eu am avut în familie membri cum ar fi străbunicul meu care a luptat în cel de-al 2-lea Război Mondial. Tata, la fel, este militar și am prins și eu o plăcere pentru această ramură și doresc să dau la Academia de Poliție, nu la armată, dar consider că avem o țară bogată și frumoasă și oricine ar trebui să o apere în caz de nevoie și să nu lăsăm pe nimeni să ne calce în picioare", a mai spus un alt tânăr.