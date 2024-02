Viaţă de lux din banii publici. Topul baronilor cu afaceri pe banii statului | Top bogăţie, top dosare

Clasamentul celor care au la dispoziţie bani publici şi din ei adesea răsar averi importante. Sar însă şi dosarele penale în paralel cu milioanele din cont, dar nu toate sunt transformate şi în sancţiuni.

E greu de făcut clasamentul celor mai bogați baroni după metri pătrați, valoarea mașinilor sau numărul de dosare penale. Ca urmare, alegem doar câteva exemple relevante.

Romeo Dunca este președintele Consiliului Județean Caraș-Severin. În campania electorală, Dunca s-a prezentat ca un om de afaceri de succes cât să fie propulsat în Topul Forbes 500 de miliardari. Averea lui este estimată la 15 milioane de euro provenind din domeniul transportului de mărfuri. Latura să excentrică era cunoscută. Dunca s-a lăudat cu ea: în 2006 a participat la raliul Paris-Dakar, a mers în expediție pe v\rful Manaslu din Himalaya, la 8.156 de metri, într-o expediție de 26 de zile.

În 2017 a scăpat că prin urechile acului dintr-un accident de elicopter. S-a prăbușit în Muntele Mic, din Caraș Severin, chiar cu aparatul de zbor pe care îl pilota. Alături îi era fostul ministru de interne, Marcel Vela.

Pe Muntele Mic, în arie protejată, Dunca și-a construit o cabană unde se ajunge doar cu elicopterul. Elicopterul lui, personal. Instanța a stabilit că e construită ilegal și a poruncit să fie demolată. Dunca a zis că da, mai ales că acum e ales președinte al Consiliului Județean. Doar că n-a dărâmat-o, ci continuă să transporte turiști cu elicoperul până la ea.

Numele său și cel al fiului său au fost rostite în relație cu o tragedie petrecută fix în zona pe care o exploatează familia Dunca pe cont propriu. Moartea turistului olandez prins în avalanșă după ce a fost dus chiar de președintele CJ cu elicopterul pe care îl pilotează la o partida de ski de mare risc a readus în atenție și afacerea telescaunului și a domeniului din vârf de munte. Doar pentru noi presă nu și pentru organele de anchetă.

Ajungem la Iași și înmulțim cu doi

Doar că cei doi ai Iașului - tânărul președinte al Consiliului Județean, Costel Alexe, și primarul Mihai Chirica - n-au intrat în politică având milioanele lui Dunca ci mai degrabă săraci lipiți pământului. De la prieteni de la rude au luat nu duminici cu împrumut, ci uriașe proprietăți.

Poposim în Bârnova, județul Iași. Costel Alexe și-a dat de gol ascunzătoarea în timpul pandemiei, când ar fi trebuit să fie în izolare în municipiul Iași.

Acoperirea oficială a fost pensiunea aflată pe numele finilor săi. Presă a descoperit imediat că veniturile acestora nu justificau investiția și că la originea acesteia se află soția lui Alexe. A ieșit apoi la lumină mecanismul prin care suprafețe retrocedate unor moștenitori au fost rapid puse în posesie de Primărie după ce membrii familiei Alexe au devenit mandatarii celor care făceau revendicările. Fulgerător, după punerile în posesie, terenurile erau vândute către fratele președintelui CJ, Florin.

Pe drepturile succesorale, familia liderului PNL a plătit infimă sumă de 2.000 de euro, de 50 de ori mai puțin decât prețul real. Printre proprietăți, o pădure de peste 1 hectar. Era singură retrocedare de pădure din comună Bârnova în 10 ani. Actele au fost făcute rapid după ce familia Alexe a devenit reprezentantul legal al proprietarului. La acea dată, Costel Alexe era chiar ministru al Mediului, retrocedarea fiind avizată de minister.

Șeful Comisiei Locale era primarul Mihai Bălan, care s-a transferat de la PSD la PNL după realizarea tranzacțiilor, sub bagheta președintelui Costel Alexe.

S-au adăugat la averea lui Costel Alexe:

2.741 mp arabil

1,08 ha pădure

5.000 mp livadă

Valoare de piață: 500.000 de euro.

De la Bârnova ne îndreptăm spre Iași dar cu oprire în cartierul de lux al VIP-urilor ieșene, pe malul lacului Aroneanu. Însuși șeful CJ are teren acolo. Prețul concesiunii... de râs!!! 500 euro pe an, adică 40 euro/lună. Iar licitația, o cacealma. Cei doi contracandidați ai lui Costel Alexe au fost Sorin Afloarei, finul său, și Emanuel Ungureanu, un alt tânăr liberal, după cum a dezvăluit publicația REPORTER DE IAȘI.

Patru dintre vile, construite chiar cu ieșire la lac, sunt ale clanului Alexe. Una pe numele fratelui Florin Alexe; una pe numele fratelui Mihai Alexe; una pe numele surorii Adina Dura (fosta Alexe). Lor li se adaugă recent și a patra casă: a Mariei Alexe, mama celor patru.

Pentru casa mamei sale, Costel Alexe a făcut o adevărată scamatorie. Terenul de 500 mp aparținut Primăriei Aroneanu, fief PNL, concesionarul a vrut să-l restituie și, surpriză, i-a făcut procura pentru asta cumnatului lui Alexe. Acesta avea să semneze și pentru concesionar și pentru mama sa, și uite așa, femeia din Adjud se alege cu o casă micuța, dar într-un loc de vis, pe malul lacului, la un preț de toată invidia: doar 40.000 de euro.

Suma, una cu repetiție pentru Alexe, ne poartă la Sculeni, ferma multă vreme secretă a președintelui CJ și visul său măreț în afaceri. 42.000 de euro este prețul extrem de dubios al tranzacției puse pe seama soției sale. Ferma secretă a ministrului Costel Alexe. La preț de garsonieră, Raluca Alexe a cumpărat 3,8 hectare de teren și 1.697 mp suprafață construită la sol. Un conac cu grajd, săivan și fânar. Prețul proprietății fusese evaluat oficial, înainte de vânzare, la 556.000 de euro.

Până și notarul a notat în contract că prețul la grilă este de cel puțin 104.000 de euro. În 2018, Costel Alexe spunea că nu poate face investiții la complexul de recreere de la Sculeni pentru că i-a fost respinsă finanțarea la o licitație de proiecte europene. În doi ani, a făcut toate amenajările la un parc tematic întins pe 4 ha, fără să spună care a fost sursă banilor. Ministrul are cai, struți, ponei, păuni, 1.400 mp de construcții la cheie, o piscină în lucru, cort de evenimente, sute de metri pătrați de pavele, grajduri, stive de lemne și hrană pentru animale, totul cifrându-se la cel puțin 700.000 de euro, adăugați valorilor inițiale ale terenului și clădirilor.

Costel Alexe n-a declarat niciun credit, iar veniturile familiei sale sunt de 40.000 de euro/an.

Planul familiei Alexe este să facă la proprietatea din Sculeni o agro-pensiune, un parc tematic. Cu spații de cazare, restaurant, sală de evenimente, cu o mini grădină zoologică, animale și păsări exotice. Un loc pentru nunți, botezuri, dar și pentru ieșenii care vor să iasă la aer în weekend.

Fostul grajd a fost complet reabilitat, având 950 mp. Acum sunt spații de cazare moderne. Aproape de ele sunt cuștile pentru păsări exotice, înalte de 9 metri. În spatele lor, un țarc cu struți și grajdul pentru cai.

DNA i-a stricat distracția președintelui CJ Iași

Alexe a fost trimis în judecată pentru o șpagă de 22 de tone de tablă tocmai pentru investiția de la Sculeni. Primarul Iașului, Mihai Chirica, îi suflă însă lui Alexe titlul de maestru al imobiliarelor. Păstrează rețeta cu neamurile paravan, dar o ridică la absolut.

La Chirica, bebelușul a ajuns proprietar de casă

În 2018, mezinul familiei Chirica, Ștefan, reprezentat de bunica sa, Silvia Chirica, mama edilului, a cumpărat o casă de 136 mp cu un teren aferent de 836 mp. Casa urmează să fie dărâmată spre a fi construită de la zero, o locuința demnă de pretențiile editului tată.

În timp ce casa viitorului este pe numele copilului, vila în care locuiește în prezent primarul Iașului, în platoul însorit din Galata, este pe numele soacrei edilului!

De ce a avut pe numele lui, Chirica a scăpat. În 2011, această a cumpărat o vila de 240 mp cu 39.000 de euro! Și nici aceștia ai lui! În actul notarial, Chirica, pe-atunci doar director tehnic în Primărie, a explicat :

"Banii pentru achiziționarea acestei case provin din donația de bani de la soții Chirica Vasile și Chirica Maria". Adică, de la unchiul și mătușa sa. După divorț, în iunie 2014, Chirica a donat vila și terenul celor două fiice ale sale. Cea mai spectaculoasă proprietate este cea pentru care titular este fratele primarului, Ioan Chirica. Chirica neagă că e casă lui.

Domeniul de 4250 mp, casa de 160 mp cu finisaje de lux, heleșteul, cramă săpată în deal, biserica a cărei turla are 5 metri și cele patru foișoare din care unul are 80mp, nu sunt totuși orfane. Actele arată că în 2014 achiziția terenului a fost făcută de firma Eurodesign Consulting. Unic asociat și administrator Ioan Chirica, fratele primarului. Muncitor la Antibiotice Iași, pe salariu mic. Omul nu știe nici ce face firma sa nici unde e Frasinul, măcar. O recunoaște fără perdea!

Valoarea domeniului din Frasin este estimată de orice specialist la sute de mii de euro. Primarul avea în 2014 venituri lunare de 1.000 de euro și trei pensii alimentare de plătit. Marea problema este însă că nici veniturile Eurodesign nu sunt mai mari de 3.000-4.000 de euro pe lună. Din 2013 încoace, cifra de afaceri a Eurodesign Consulting a variat între un minim de 156.158 lei (în 2015) și un maxim de 270.260 lei (în 2014), iar profitul între 1.492 lei (în 2014) și 34.135 lei (în 2013).

Mihai Chirica are deschise nu mai puțin de 6 dosare penale, unele de către DNA, altele de către DIICOT. Toate pentru activitatea de la Primărie.

Rămânem în Moldova cea săracă. Schimbăm doar culoarea de partid. Fost președinte al CJ Neamț, Ionel Arsene, nu se mai află pe plaiurile noastre. După condamnarea la 6 ani și 8 luni de închisoare s-a descoperit că s-a retras strategic cu firma, casă și asociatul din dotare în Italia, în Brescia.

Instanța din Bari a refuzat recent să-l extrădeze sub pretextul depresiei grave de care suferă și care l-ar putea împinge la suicid. În România își trata depresia cu lux: mașini scumpe și pentru el și pentru soție, palton de 2000 de euro pentru el și hăinuță de 6000 de euro pentru soție, o gentuță Vuitton de 3000 de euro și o reședința de lux lângă Bucureșți. Firește, lux nejustificat de declarația de avere unde Arsene figura cu un modest apartament de 85 mp la Târgu Neamţ și o căsuța țărănească de 66 mp. Agenția de Integritate i-a controlat averea și i-a găsit în plus doar 43.000 de euro dar chiar și pentru aceștia a pierdut demersul în instanța și Arsene a rămas cu banii. Asta în condițiile în care a avut metode fabuloase de a-i gestiona.

Cu 20.000 de euro pe an cât câștigă în 2016-2017 se împrumută și achita împrumuturi de 77.000 de euro. În 2021 a fost și mai bun: a câștigat 30.000 de euro și a achitat un împrumut de 103.000 euro.

În Italia, Arsene n-a plecat singur, ci cu Ginel. Cumătrul Ginel. Stâlpul afacerilor sale. Acum și asociat cu Arsene în firma din Italia.

Gheorghe Vlasie, zis și "Ginel", controlează, prin intermediul tatălui său (Gheorghe V. Vlasie), firma de construcții Antrepriză de Construcții Drumuri și Autostrăzi (fosta Aqua Parc SRL), abonată la contracte plătite de Consiliul Județean condus de Arsene. Recent, Ginel a fost condamnat și el la 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.

Cât de strânsă poate să fie relația cu un constructor s-a văzut în cazul președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, șpagă de milioane din portbagaj fiind găsită de procurori pe baza denunţului și colaborării lui Farmazon, pe numele lui real Emil Savin, omul de casă al lui Buzatu.

Deși se plângea la propriu de foame când a cerut banii de la constructor, pesedistrul de la Vaslui figura în declarația de avere cu 5 case și zeci de mii de metri pătrați de terenuri agricole și silvice.

Baronul de Gorj, Ion Iordache, deține 11 milioane de metri pătrați

Senatorului PNL i se mai spune "Iordache-două județe" sau "sultanul".

Iordache, fost primar de Turceni, și ai lui au tot ce vor - un palat, departe de electorat, în mijlocul câmpului, înconjurat de plantații de pomi fructiferi și iazuri, un domeniu de vânătoare de câteva sute de hectare, o firmă campioană la contracte cu autoritățile locale, un depozit de materialele de construcții pentru toate nevoile primăriei și nu numai, plus alte companii, un ștrand, restaurante, un magazin alimentar, o plantație de pomi fructiferi și lista poate continua.

Oriunde mergi în Turceni dai de proprietăți sau de lucrări realizate de familia senatorului Iordache. Banii au fost dați, dar calitatea lucrărilor este îndoielnică.

Câțiva kilometri mai încolo, în satul Murgeni, alte afaceri ale familiei senatorului.

Am încercat să aflăm de la senatorul Ion Iordache mai multe, așa că de la Primăria Turceni am plecat spre domeniul acestuia. Ca să ajungem acolo am mers pe un drum agricol asfaltat chiar de firma parlamentarului.

"Senatorul Iordache a ales să locuiască departe de electorat și și-a amenajat domeniul la câțiva kilometri de localitate. Ce vedeți în spatele meu este proprietatea pe care și-o păzește cu foarte multe camere de supraveghere", spune Dragoş Boţa, jurnalist Antena 3 CNN.

Camere de supraveghere folosite eficient pentru că la câteva minute a apărut chiar senatorul Ion Iordache.

"Proprietatea mea este cea de dincolo de gard și am cumpărat, cred că în anul 2010, de la un proprietar care a avut aceste terenuri și a vrut să le vândă", spune el.