Lavinia Şandru a gătit alături de Ştefan Lungu într-o nouă ediţie "Gătit la costum" | "Prima mea experienţă în bucătărie a fost alături de bunica"

Jurnalista Lavinia Şandru a fost invitata lui Ştefan Lungu în cea de-a cincea ediţie a emisiunii " Gătit la costum" din sezonul 5.

Ştefan Lungu a gătit în acest weekend alături de jurnalista Lavinia Şandru. Cei doi au pregătit împreună ouă umplute cu pastă de ficat, preparatul care îi aduce cel mai mult aminte de anii copilăriei Laviniei.

Jurnalista a mărturisit că cele mai gustoase preparate erau cele pregătite de către mama şi bunica sa, iar reţeta de astăzi este chiar una dintre reţetele pe care i le făcea mama.

Invitată în cadrul emisiunii "Gătit la costum", Lavinia a povestit despre cele mai frumoase amintiri din copilărie, dar şi despre cele mai puţin plăcute din acea perioadă, precum statul la coada de alimente din România comunistă.

Lavinia Șandru a absolivit Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș și Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității din București.

Jurnalista și-a început cariera în televiziune din anul 1994, atunci când a realizat și prezentat mai multe emisiuni de radio și TV.

Mai mult decât atât, Lavinia Șandru s-a orientat spre domeniul politic în 2001, fiind secretar executiv al Departamentului de imagine.

Lavinia Șandru a continuat să joace în diferite producții și pe scena teatrului. Aceasta a interpretat diferite roluri în Timeaholics, Vlaicu Voda și Ana. Ana Simion.

Printre altele, jurnalista a mărturisit care era preparatul mult îndrăgit al copilăriei sale. "În copilărie mâncam în special ouă umplute cu pastă de ficat, însă doar cum le face mama. Îmi plăcea foarte mult să mănânc fructe. Prima mea experienţă în bucătărie a fost alături de bunica mea. Am făcut împreună pătură de tăiţei.", a mărturisit aceasta.

Am prins vremurile acelea în care stăteai la coadă pentru lapte şi carne. De exemplu, pentru lapte şi pentru smântână stăteai la coadă de două ori pe săptămână şi mergea cineva şi stătea de la ora 4 dimineaţa.

Jurnalista a povestit şi despre cea mai mare năzdrăvănie pe care a făcut-o în copilărie. "Cea mai mare prostie pe care am făcut-o este de pe vremea când eram la grădiniţă. Am fugit de acolo. Nu mi-a mai plăcut povestea. M-am dus acasă, acolo erau bunicii. Când am ajuns acasă, m-am tot plimbat prin curte şi a sunat telefonul. Am răspuns şi era chiar educatoarea. Mi-a spus că vrea să vorbească cu bunicul. Mă aşteptam să mă certe, însă mi-a spus să nu mai fac asta şi că este important să respectăm nişte reguli.", a mai spus jurnalista.

Reţetă ouă umplute cu pastă de ficat

Ingrediente

ouă;

ceapă;

verdeaţă;

maioneză;

muştar;

pate de ficat.

