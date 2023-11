Marius Manole, invitat special în bucătăria lui Ştefan Lungu. "Pasiunea pentru teatru a luat naştere în copilărie"

Actorul Marius Manole a fost invitatul lui Ştefan Lungu în bucătăria Gătit la costum. Supa de pui cu găluşte a fost preparatul copilăriei pe care gazda emisiunii l-a interpretat ca la carte.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Cu toate că mâncărurile nu erau diverse în perioada copilăriei sale, Marius Manole a ales ca provocare gastronomică pentru gazda emisiunii Gătit la costum, supa de pui cu găluşte.

Pasiunea şi entuziasmul pentru teatru au luat naştere încă din perioada copilăriei. "În copilărie am descoperit această pasiune pentru teatru, atunci când ai mei m-au dus la o piesă cu Tamara Buciuceanu. A intrat cu un cal pe scenă şi când am văzut că se ridică în două copite, am fugit în spate. Aşa mi-am dat seama că în teatru te poţi juca.", a spus actorul.

Marius Manole a mărturisit că rolul care i-a rămas în adânc în suflet a fost cel al unui câine. "Am fost nevoit să descopăr cum se joacă un câine. Cam o lună, o lună şi jumătate am urmărit comportamentul câinilor. Am stat în faţa blocului şi urmăream nişte câini, apoi notam în caiet comportamentul lor şi a doua zi la repetiţii puneam în practică."

"Inimă de câine" este un spectacol de teatru regizat de Yuriy Kordonsckiy, după o nuvelă a lui Mihail Bulgakov. Acţiunea se desfăşoară în Rusia Sovietică, la începutul perioadei comuniste. Spectacol te introduce într-o lume în care comportamentul uman pare de multe ori mai decăzut chiar şi decât cel canin.

Reţetă supă de pui cu găluşte

Pui de ţară;

Morcov;

Țelină;

Păstârnac;

Sare si piper;

Pătrunjel;

Pentru găluşte - făină, apă şi 2 ouă.

Se fierbe bine puiul, se adaugă toate rădăcinoasele şi se condimentează. Atunci când carnea este bine fiartă, se adaugă şi găluştele. La final se adaugă pătrunjelul.

"Gătit la costum", în fiecare sâmbătă, de la ora 13:30, la Antena 3

În fiecare sâmbătă, de la 13:30, Antena 3 aduce pasionaților de gastronomie emisiunea "Gătit la costum", unde miza este preparare unor mâncăruri realizabile, delicioase și inspiraționale.

Gazda emisiunii este Ștefan Lungu, o persoană care își dorește să transmită și să transforme bucătăria și gătitul în terapie pentru sufletul telespectatorilor