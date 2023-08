"Nu am nevoie să violez pe nimeni. 99% dintre oameni cred că sunt nevinovat": Interviu eveniment cu Andrew Tate

Andrew Tate vorbeşte pentru prima dată cu presa din România, în cadrul unui interviu exclusiv la Antena 3 CNN.

Andrew Tate și-a spus punctul de vedere, în premieră, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Acesta spune că nu este, per total, vina României, pentru acuzarea lui și își expune propria versiune de adevăr cu privire la acuzațiile ce i se aduc.

"Nu cred că, per total, este vina României. Cred că atunci când ajungi la un anume nivel, oriunde în lume se pot întâmpla diverse lucruri. Atunci când ești bogat devii țintă pentru mafie, chiar și pentru procurori. Iubesc România și iubesc poporul român și cred că lumea occidentală suferă acum masiv și este în declin. Ce mi-a plăcut la România când am venit acum șapte ani este că are o mentalitate destul de conservatoare și tradițională", a spus Andrew Tate.

Pe de altă parte, el a susținut că aproape toți oamenii îl consideră nevinovat. "99% dintre oameni cred că sunt nevinovat. Cred că toată lumea care gândește crede că sunt nevinovat. Senzaționalul de la început, care a fost pretins de mass-media a fost o încercare de a ne defăima numele și a fost", a precizat Andrew.

"Nu am nevoie să violez pe nimeni"

Andrew Tate a vorbit și despre acuzația de viol și a mărturisit că a fost respinsă de judecători destul de devreme, în cadrul procesului.

"Nu am nevoie să violez pe nimeni. Și acesta este lucrul care cred că este destul de pertinent și clar pentru oamenii de acasă. Violul a fost de fapt respins foarte devreme. Cred că în primele 30 de zile a fost respins, pentru că nu există nici o dovadă în acest sens. Este doar o acuzație. Așa că violul a fost deja respins. Nu am nevoie să violez pe nimeni. Nu am nicio o dorință de a viola pe nimeni", a spus el.

"Pentru traficul de persoane trebuie să transporți pe cineva"

Tate crede că pentru traficul de persoane este nevoie să transporți pe cineva.

"Dacă spui trafic de persoane, îți imaginezi oameni legați, înlănțuiți, mutați peste granițe, forțați să facă muncă sexuală. În primul rând nu înțeleg cum pot să fac trafic uman cu oameni din București. Adică, cele două fete pentru care sunt acuzat că fac trafic de persoane sunt românce care au trăit aici toată viața lor. Nu au plecat nicăieri. Călătorit unde? Deci acesta este primul lucru care nu are niciun sens.

Cred că pentru traficul de persoane trebuie să transporți pe cineva. Aceștia sunt oameni care sunt români, care s-au născut în România și sunt încă în România", a spus Andrew Tate.

Întregul interviu poate fi urmărit în materialul video din cadrul acestui articol.