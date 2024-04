Cătălin Cîrstoiu, despre pozele cu el în metrou: "Aia în care spuneau că stau ca o sărăcie. M-am distrat și eu!

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD - PNL la Primăria București, a spus că s-a distrat și el după comentariile apărute în urma pozelor din metrou.

Lui Cătălin Cîrstoiu i s-a atras atenția, că au apărut glume pe seama lui după ce s-a pozat "stingher în metrou, singur, într-un vagon”.

"M-am distrat și eu. (...) Să știți că și eu m-am distrat de poze. Inclusiv aia care spunea că stau ca o sărăcie...”, a afirmat medicul.

La remarca potrivit căreia i se spunea să se ferească să nu ia sărăcie, Cătălin Cîrstoiu a comentat: "Da, da. Deci m-am distrat. Sunt glume frumoase. Însă, cinstit...”.

"Să știți că mie mi-a stimulat ce mai mult ambiția de a merge mai departe, în sensul ăsta, al transportului public. Pentru că, da, probabil am fost subiect de glumă. Nu mă afectează asta. Însă, repet. Metroul trebuie integrat în transportul rutier al Capitalei. În toate țările din lumea asta, în toate capitalele, metroul e la primărie. Nu e în altă parte”, a adăugat Cătălin Cîrstoiu.

Cătălin Cîrstoiu: Am fost transformat în două săptămâni într-un inamic public numărul unu

Cătălin Cîrstoiu a vorbit despre alegeri, spunând că va exista un singur câștigător: "o să-l vedem pe 9 iunie. Dar eu nu mă iau în activitatea mea și în ceea ce cred după sondaje. Eu nu îmi schimb gândurile după sondaje.

Mă uit la oameni și le spun ce vreau eu să fac, care e proiectul meu. Am început să vorbesc despre el. Am înțeles că sunt un om destul de periculos, așa că am fost transformat...”.

La afirmația jurnalistului că este incompatibil, Cătălin Cîrstoiu a răspuns: "Nu sunt incompatibil. Am fost transformat în două săptămâni de zile dintr-un om normal într-un inamic public numărul unu, omul negru”.

Referitor la informația potrivit căreia Corpul de Control al Guvernului Orban a sesizat o altă instituție a statului în legătură cu incompatibilitatea sa, Cătălin Cîrstoiu a răspuns:

"Corpul de Control al Guvernului Orban în momentul ăla a bătut câmpii cu grație. Și asta este evident pentru că, vă spun cinstit, noi am avut o discuție atunci în momentul ăla și jumăte din raport după prima discuție oficială de negociere între părți a căzut, pentru că legile invocate în raport nu mai erau valabile, nu mai erau de actualitate”.

În rest, "au rămas niște constatări care probabil s-au dus la Agenția Națională de Integritate”.

"Eu vă spun cu mâna pe inimă și vreau să închidem subiectul ăsta. Deci, faptul că cineva încearcă să inducă faptul că eu aș fi încălcat niște legi, că am făcut aia, că am făcut aia, că am o mașină, că... (...) Haideți să vedeți o mizerie, că socrul meu e administrator la una dintre firme.

Da, socrul meu e medic pediatru, iar una dintre societățile comerciale care avea activități medicale a fost o vreme îndelungată până a ieșit la pensie societatea în care și-a desfășurat activitatea în Mioveni. Asta e una din lucrurile care mi se par halucinante. Sau s-a dus la metrou și și-a cumpărat bilet cu 200 de lei. Faceți zoom pe imagine că era de 50”, a adăugat Cîrstoiu.