Gheorghe Flutur, mesaj pentru Nicolae Ciucă: "Vreau să livrați rezultate ca să le pară rău celor care ne critică astăzi"

Întrebat cum ar putea românii să aibe încredere în noua alianța PSD-PNL, Gheorghe Flutur, liderul PNL Suceava și prim-vicepreședinte al partidului, a subliniat că aceasta a fost singura soluţie, iar din măsurile propuse de cele două formațiuni, câștigătorii trebuie să fie românii.

„Suntem în casă şi cei din stânga şi cei din dreapta. Ce era în această criză politică dacă noi continuam spectacolul politic să dăm vina pe celălalt? Acum, din casă luptăm. Eu monitorizez să se întâmple măsurile de dreapta, socialiștii să se întâmple măsurile de stânga. Din asta trebuie să câștige românii.

Poate nu ne-am dorit din punct de vedere ideologic. Eu nu mă simt confortabil ca unii colegi de-ai mei să spună, te-ai dat cu PSD-ul. Iertați-mă, ați văzut în aceste zile ce scoruri strânse sunt în PNL.

I-am spus astăzi domnului prim-ministru Ciucă. Plec acasă. Vreau să livrați de zilele viitoare ca să le pară rău celor care ne critică astăzi că am făcut această coaliţie pentru că nu era altă soluţie de stabilitate a României. Sigur că îţi poţi face platformă liberală cât vrei acum pe criză, dar dacă o să treacă şi o să livrăm eu vreau să le pară rău şi unii să spună mă întorc înapoi PNL. Noi nu vom abdica principiilor", a spus Gheorghe Flutur în emisiunea În faţa Naţiunii de la Antena 3.

Nemulțumiți de alianța cu PSD, 16 parlamentari din tabăra lui Ludovic Orban au decis să îşi prezinte astăzi demisia în bloc.

Primul care și-a anunțat demisia din PNL a fost fostul președinte al partidului Ludovic Orban. La scurt timp, un anunț similar a fost făcut și de fostul ministru al Agriculturii Adrian Oros, acesta fiind urmat de:

1. Luminița Barcari

2. Alexandru Kocsis - oficial

3. Ion Ştefan

4. Ionel Dancă - oficial

5. Constantin Şovăială

6. George Ionescu

7. Bogdan Bola

8. Claudiu-Martin Chira

9. Nicolae Giugea

10. Antonel Tănase

11. Gabriel Plăiașu

12. Violeta Alexandru

13. Adrian Miuțescu

Din răndul senatorilor şi-au depus demisiile

14. Ovidiu Florean

15. Adrian Oros

16. Ion Iordache, notează stiripesurse.ro

Conducerea PNL și cei care au decis alianța cu PSD greșesc

„Am așteptat să se schimbe deciziile. Dar nu s-a întâmplat nimic. Ne-am depus astăzi demisiile. Conducerea PNL și cei care au decis alianța cu PSD greșesc. Politica este o chestiune de încredere și în ceea ce ne privește, nu ne permitem să pierdem încrederea. Al doilea motiv pentru care mi-am depus demisia, e o dovada de lașitate. Sunt unii care promit să lupte, dar când se iau decizii. E greu să faci politică, să schimbi administrația și să faci reforme profunde. Văzând câtă frică de răspundere și câtă lașitate există am decis să demisionez", a declarat, marţi Violeta Alexandru.

„Astăzi este pentru mine o zi crucială. O zi în care pur şi simplu am fost obligat să părăsesc partidul în care mi-am petrecut toată viaţa matură. Este o decizie pe care o iau cu mare greutate pentru că în PNL am cei mai mulţi prieteni, cei mai mulţi oameni alături de care am luptat umăr la umăr, alături de care ne-am bătut să susținem ideile liberale, să oprim Ciuma Roşie să conducă România şi să oferim României șansa la o dezvoltare reală.

„Am fost obligat să aleg între a fi loial PNL şi a fi loial românilor"

Astăzi am fost obligat să aleg între a fi loial Partidului Naţional Liberal şi a fi loial cetățenilor români care ne-au acordat încrederea şi-au pus speranțele în noi, nu numai în 6 decembrie ci de-a lungul tuturor scrutinelor electorale în care eu am reprezentat PNL.

„Aproape toate lucrurile în care cred nu se mai regăsesc astăzi în PNL"

Am luat această decizie pentru că societatea, relațiile interumane nu pot să se bazeze decât pe valori, pe principii, pe percepte morale care permit oamenilor să se asocieze, să comunice, să se respecte unul pe celălalt şi, mai ales, să respecte ceea ce promit. Aproape toate lucrurile în care cred nu se mai regăsesc astăzi, mai ales în conducerea PNL.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal