Armata israeliană acuză că un jurnalist Al Jazeera era și comandant al grupării teroriste din Fâșia Gaza

Un laptop găsit în Gaza conținea documente și imagini care arată că jurnalistul Al Jazeera, Mohamed Washah, este agent în forțele antitanc ale grupării islamiste palestiniene și a făcut cercetări pentru unitatea aeriană, potrivit IDF.

"Dimineața, el este jurnalist pe canalul Al Jazeera, iar seara, un terorist în Hamas!" a scris locotenent-colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă, într-o postare pe platforma de socializare X.

