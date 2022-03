Ministrul Energiei, apel la calm după explozia preţurilor la motorină şi benzină: "Românii că nu trebuie să intre în panică. Avem stocuri"

"România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți.

Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI", scrie Virgil Popescu, ministrul Energiei pe pagina sa de socializare.

Şoferii: "Nu mai ocoliți subiectul. Răspundeți la problema prețului"

Anunțul a produs vâlvă în rândul internaților care acuză autorităţile că nu au prevăzut măsuri.

"Românii stau la coada din cauza majorări prețurilor nu din lipsa de stoc. Nu ați făcut nimic pentru reducerea prețurilor la gaze, electricitate și combustibil", spune cineva.

"Toată lumea a înțeles că sunt suficiente stocuri...răspundeți la problema prețului. Nu mai ocoliți subiectul. Lumea stă la coadă din cauza preturilor, nu alte cele. Omul înțelege şi scumpirea, dar nu în acest hal. Statul nu a făcut niciodată nimic pentru poporul român, doar să îl pape până la piele. Asta e România!", mai spune cineva.

"Păi și vindeți din stoc cu 10 lei litrul, sunteți normali? Mie nu mi se pare...", mai spune un şofer.

"Nu se poate așa ceva, nu se poate. Ne mai umiliți mult? Să ne așteptați să venim în armată. Incredibil", mai spune revoltat un alt şofer.

Previziunile specialiștilor din ultima vreme s-au adeverit. Preţul la benzină şi motorină a atins astăzi valori record în judeţul Bihor: 11,10 lei/litru, însă vorbim despre o companie privată locală, nu despre un distribuitor la nivel naţional.

Şoferii au format cozi uriaşe în benzinăriile din Arad, Bihor, Timişoara, Constanţa, precum şi în multe alte oraşe, după ce, spun ei, au aflat un zvon cum că preţul la benzină şi motorină se va majora semnificativ.

După ce pe internet, astăzi, au apărut mai multe imagini cu preţurile practicate de o benzinărie din Beiuş, deţinută de o companie locală, parteneră cu lanţul Mol, oamenii s-au grăbit să alimenteze, de teamă că preţurile vor creşte în toată ţara.

Potrivit presei locale din Bihor, în cursul zilei de azi șoferii au semnalat scumpiri la mai multe benzinării din judeţul Bihor, acolo unde prețul la benzină și motorină a ajuns şi la 9 lei/litru.

Totuși, recordul este deținut de benzinăria Mol din Beiuș, unde prețul pentru un litru de combustibil a ajuns la 11,10 lei în doar câteva minute.