Nicolae Ciucă, dezvăluiri despre candidaţii pentru alegerile europarlamentare 2024: "Ne dorim foarte mult să fie o femeie. Una din variante este Adina Vălean"

Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului şi preşedintele PNL a vorbit în emisiunea În faţa Naţiunii despre candidații din lista comună PSD-PNL la alegerile europarlamentare 2024.

Întrebat cine este capul de listă pentru alegerile europarlamentare 2024 în candidatura comună PSD-PNL și cine sunt cele două femei a căror identitate nu a fost dezvăluită și care apar în dreptul Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, preşedintele Senatului şi preşedintele PNL a spus:

"Capul de listă nu a fost încă stabilit. Așa cum am comunicat împreună cu premierul Marcel Ciolacu, vom identifica acea persoană. Ne dorim foarte mult să fie o femeie. Ieri am participat la o activitate în care am discutat despre egalitatea de gen și în care ne-am angajat.

Am fost acolo toți liderii partidelor politice. Fiind toţi acolo mi s-a părut că arătăm ca făcând parte dintr-o poză care se poate numi coaliția pentru egalitate de gen. Ca atare, ne dorim ca această listă comună să aibă în frunte o femeie", a spus Nicolae Ciucă, liderul PNL.

Întrebat apoi dacă este posibil ca această femeie să fie Luminița Odobescu, Nicolae Ciucă a spus:

"Nu ar fi corect. Poate să fie orice femeie. Eu pot să vă spun acum că una dintre cele două poziții va fi cu certitudine a doamnei Adina Vălean este comisar european și cu certitudine își va regăsi locul meritat pe lista.

Cea de-a doua poate să fie și a treia, deci este o chestiune care în momentul de față este în analiză și vom merge cu această listă la fiecare, la partidele noastre și vom aproba listele în partid.

Nu este obligatoriu, poate să fie și un membru de partid. Am convenit împreună în coaliție ca cea mai potrivită persoană, fie că e de la PNL, fie că este de la PSD, va fi încadrată în familia politică și repartiția pe listă se va stabili în funcție de acest lucru", a spus Nicolae Ciucă, la Antena 3 CNN.

Liberalii având o reprezentare în Guvern de 45% femei

"Nu vreau să fiu purtătorul de cuvânt al liderilor politici, dar putem să spunem că, împreună, toate partidele politice putem să facem o coaliţie pentru egalitatea de gen în România. Există o legătură directă între o democrație solidă şi respectarea drepturilor femeilor într-o societate liberă, vibrantă şi absența discriminării între o economie prosperă şi încurajarea femeilor atât în politică, cât şi a femeilor antreprenor", a afirmat Nicolae Ciucă, la evenimentul "Grijă pentru democrație: Reprezentarea intereselor politice ale femeilor în alegerile din 2024", organizat la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.ro.

România a făcut eforturi pentru a încuraja prezenţa femeilor în viaţa publică

"Într-adevăr, a existat acest angajament al liderilor politici ca cel puţin 30% din locuri să fie alocate pentru doamnele şi domnișoarele care vor să participe la viaţa politică. Şi îmi aduc aminte, atunci când am predat mandatul la Guvern, m-am angajat ca în viitorul Guvern, respectiv în Guvernul actual, să avem o reprezentare de cel puţin 30%. PNL astăzi are o reprezentare de 45%, patru din nouă funcţii publice sunt ocupate de doamne", a mai spus Nicolae Ciucă.

"Femeile liberale sunt lideri în comunitățile lor"

"Femeile liberale sunt lideri în comunităţile lor, sunt respectate, apreciate şi sunt un model de urmat. Femeile liberale aduc la masa dialogului nu doar empatie, ci şi pragmatism şi iniţiativă, mai puţine orgolii personale şi mai multă încredere în forţele proprii. Din perspectiva mea, aceasta înseamnă leadership, înseamnă angajament, înseamnă tenacitate, înseamnă putere, persuasiune", a adăugat Nicolae Ciucă.



El a apreciat că "există încă multă rezistenţă la schimbare", menţionând că "multe dintre stereotipurile la adresa femeilor sunt automate şi sistemice, multe dintre ele moştenite din trecut".

"Tolerarea abuzurilor, violenţei şi învinuirea victimelor nu au ce căuta într-o societate modernă a secolului 21, bazată pe respectul pentru demnitate şi individualitate", a subliniat Nicolae Ciucă.