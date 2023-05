Simion Hăncescu, despre greva profesorilor: "Cineva trebuie să ia o decizie, altfel, lucrurile nu se vor opri'

Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a spus în această seară la Antena 3 CNN că închiderea anului școlar depinde de Guvernul României.

Situația anului școlar 2022-2023 depinde e Guvern, asta a spus Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, în direct la Antena 3 CNN. El a susținut că încă din luna decembrie reprezentanții profesorilor au semnalat nemulțumiri în sistem.

"Dacă aveam un Guvern care trata cu atenție problemele noastre, nu ajungeam aici. Am atenționat din luna decembrie, haideți să discutăm că sunt nemulțumiri în sistem. Dacă am ajuns aici, înseamnă că am fost tratați cu indiferență și au luat în glumă ceea ce noi am avertizat.

Nu e vina noastră trebuie întrebați guvernanții de ce am ajuns aici", a declarat Simion Hăncescu.

Totodată, acesta a spus că este vorba doar de o decizie politică pentru ca profesorii să se întoarcă la catedră.



"Este vorba de o decizie politică. Cineva trebuie să ia o decizie pentru că altfel, lucrurile nu se vor opri. Educația costă și asta înseamnă să aloci fonduri. A sosit momentul ca în această țară să se facă efortul de a se acorda acești bani.

Eu am spus că nu ne putem face iluzia ca mâine să se achite integral, dar Guvernul să vină cu o tranșă consistentă acum și discutăm mai departe.

Ne dorim ca anul școlar să fie închis în condițiile normale, dar mingea este la Guvern acum. Și părinții și copiii trebuie să înțeleagă următorul lucru, demersul nostru este și pentru binele lor. Nu poți să îi ceri învățământ de calitate unui profesor umilit în România", a punctat președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.