Mircea Badea: "Şi dacă Austria vota "pentru", România tot nu intra în Schengen"

Mircea Badea spune că, şi dacă Austria ar fi votat pentru aderarea României la Schengen, ţara noastră tot nu ar fi putut să adere.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Despre Schengen, azi am văzut multă lume onorabilă, cu coloană vertebrală, nu propagandiştii sistemului, care spunea că Iohannis nu are treabă cu Schengen.

A apărut un sondaj CURS, cu cine sunt vinovaţii în percepţia românilor, şi că pe primul loc e Klaus Iohannis.

Mie mi se pare corectă poziţionarea pe primul loc a lui Klaus Iohannis, percepţia", a spus Mircea Badea, luni seara, la emisiunea În gura presei, de la Antena 3 CNN.

"Dar eu am văzut azi multă lume în regulă care zicea că nu are nicio treabă Iohannis. Cum nu are nicio treabă Iohannis? Pe bune? Mie mi se pare că are multă treabă omul cu ce s-a întâmplat, dar multă. Şi, atunci, iau în calcul că sunt eu nebun.

Dar să vă spun nişte lucruri care nu ţin de percepţie, care sunt 100% sigure şi mi se par importante.

Dacă Austria ar fi votat pentru, deci ar fi fost pentru intrarea României în Schengen, România nu intra în Schengen. Cum aşa? Păi, dintr-un motiv foarte simplu: noi suntem la pachet cu Bulgaria.

Şi pentru că Olanda a zis că Bulgaria nu intră în Schengen, noi fiind la pachet cu Bulgaria, noi nu intram în Schengen.

Deci, şi dacă Austria zicea da, noi tot nu intram", a continuat Mircea Badea.