Amalia Năstase: "Viitorul nostru stă în mâna tinerilor antreprenori"

Cea mai mare avuție a statului sunt antreprenorii care contribuie și fac ca lucrurile să meargă mai departe. Amalia Năstase a vorbit în emisiunea Income Magazine despre importanța tinerilor antreprenori în viitorul nostru.

Sursa foto: Hepta Mediafax Foto / Alexandra Pandrea

"Eu am terminat Facultatea de Finanțe Bănci, deci se presupune că am ieșit de acolo un om care era croit pe antreprenoriat.

Eu habar nu aveam cum se trimite un fax, nu mi-a spus nimeni în facultate ce înseamnă antreprenoriatul.

Pentru copii este esențial să le spună cineva de tineri că pot să urmeze o carieră de antreprenor.

Antreprenorul este cel care e forțat să muncească, pentru că este business-ul tău, trebuie să dai salarii la sfârșitul lunii.

Viitorul nostru stă în mâna acestor viitori antreprenori.

Cel mai important sfat pe care aș fi vrut să-l știu este că business-ul nu este personal și, atunci când ceva nu merge, falimentul nu e moarte. Este un sfârșit și poți începe altceva", a spus Amalia Năstase, vicepreședinte CONAF.