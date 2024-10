Cum a transformat un român o investiţie de 250 de euro într-o afacere de 8,5 milioane de euro

Antreprenorul a pornit de la o idee inovativă şi a pus bazele unei afaceri de succes. Sursa foto: Captură vide Antena 3 CNN

Cristian Bădescu și-a început activitatea profesională la stat, ca bugetar, dar după câțiva ani a schimbat sectorul public cu cel privat. Și-a dat seama însă că nu îi plăcea să stea „cu mâna întinsă la masa altora" așa că s-a decis să își creeze propria masă. Astăzi este fondatorul unei dintre cele mai importante companii de ambalaje din ţară, iar în emisiunea Bizz School de la Antena 3 CNN, el povestit cum are reuşit să transforme o investiție de 250 de euro în 8,5 milioane de euro, cu o idee de afacere pe care a dezvoltat-o împreună cu doi prieteni.

„Le-am încercat pe toate până mi-am găsit locul, să spunem așa. Într-adevăr, am avut un parcurs în administrația publică locală și centrală. Asta după terminarea studiilor, acolo unde mi-am dat seama că mă regăsesc. Nu-mi plăcea să stau cu mâna întinsă la masa altora și atunci am considerat că eu trebuie să am masa mea, dar ca sa fac asta am nevoie de experiență pe care n-aveam cum s-o capăt la stat.

Așa că am făcut trecerea către mediul privat. Am lucrat în două companii, una cu capitalul românesc și a doua, o companie mare, multinațională, cu sediul în Statele Unite ale Americii. Am activat câțiva ani, timp în care zic eu că mi-am căpătat experiența necesară, iar undeva în 2006 mi-am luat inima în dinți și am luat calea antreprenoriatului. Atunci am cochetat prima dată cu ideea de a fi antreprenor", a povestit Cristian Bădescu.

Criza din 2008 i-a adus primul faliment, dar nu s-a lăsat descurajat

Parcursul în lumea afacerilor nu a fost uşor mai ales când România a fost lovită de criza din 2008. Dar chiar şi în faţa unei grele provocări Cristian nu s-a lăsat descurajat, ci a perseverat cu o nouă idee de afacere.

„Am înființat atunci o companie în domeniul construcțiilor care comercializa și monta sisteme de învelitoare pentru domeniul rezidențial. Efectiv făceam acoperișuri la case, avem trei echipe de montaj și făceam acoperișuri. Mi-a mers foarte bine până a venit criza, în 2008. Atunci domeniul a fost destul de afectat și lucrurile nu au mai funcționat atât de bine. A fost nevoie să regândesc lucrurile și să mă repoziționez. Astfel, în 2010 am schimbat domeniul și am înființat această companie de distribuție de ambalaje pentru protecție.

Am pornit cu ideea. Dar ca să văd că într-adevăr ideea este bună, am investit acești 250 euro într-o platformă online unde am listat niște produse pe care nu le aveam și nici măcar furnizor nu aveam, dar cumva, având o oarecare idee despre domeniu, mi-am dat seama că există posibilitatea să am cerere pe astfel de produse, în special pe zona industrială. În acea platformă am instalat și un modul de geolocație care-mi arăta de unde mă caută clientul, ce tip de client e și de ce anume este interesat.

Prima țeapă primită în business l-a lăsat fără economiile personale

Astfel mi s-a confirmat că există cerere, după care am pornit la drum încrezător. În 2011, cumva, lucrurile n-au stat atât de roz pe cât mi le-am imaginat eu și am făcut o vânzare mai mare, dar după care nu mi-am mai luat banii. Am primit o filă CEC fără acoperire, dar am crezut atât de tare în business-ul respectiv, încât toate economiile mele pe care le aveam strânse, le-am adunat, mi-am plătit furnizorii și am mers mai departe.

Mi-am adus foști colegi, mi-am mai angrenat în business prieteni și am construit o echipă frumoasă, iar lucrurile au început să se îndrepte într-o direcție bună și de la lună la lună am început să creștem. Am făcut profit încă din primul an, iar parcursul a fost unul pozitiv până în momentul de față după 14 ani, unde am ajuns la 60 de angajați, o cifră de afaceri de aproximativ 8,5 milioane de euro la nivel de grup, două centre logistice, unul în București-Ilfov, de unde deservim partea de sud-est a țării, iar al doilea în Oradea, în zona de vest, de unde deservim partea de vest.

Cum a transformat o investiție de 250 de euro în 8,5 milioane de euro

Cumva, în 2013 am lansat prima platformă online destinată ambalajelor pentru protecție, și asta sub conceptul de complet packaging provider. Asta a fost ideea pe care eu am mers și am construit business-ul. Mi-am dat seama că într-o fabrică se folosesc mai multe tipuri de ambalaje, iar toate acestea veneau de la mai mulți furnizori. Eu am vrut să înglobez într-o singură firmă toate ambalajele și să le ofer clienților mei soluții complete cu prețuri avantajoase, livrări rapide din stoc, asta ca să mă diferențiez cumva față de ceea ce era în piață la momentul respectiv. Ideea s-a dovedit a fi una de succes. Am fost primul din România care reușit să ducă acest concept la un nivel foarte mare.

Am avut de la bun început în business doi prieteni. Unul din ei se află și în ziua de astăzi e directorul general adjunct al companiei și asociat în firma de producție. Al doilea s-a pierdut pe drum și a luat altă cale. Dar ceea ce mă leagă de prietenul meu și de fostul coleg de bancă, chiar din clasa întâi, că noi am fost colegi de bancă din clasa întâi. Cumva noi ne-am completat unul pe altul, suntem cumva firi diferite, nu ne-am băgat niciodată unul peste altul, chiar dacă unul dintre noi a greșit, împreună am încercat să corectăm greșelile și tocmai din acest motiv ne înțelegem perfect și lucrurile funcționează după 14 ani. (...)

Am avut noroc pentru că am avut un parcurs bun, am făcut profit încă din primul an. Asta a ajutat ca această companie să se auto-finanțeze, deci practic inclusiv la acest moment compania se autofinanțează. Asta nu înseamnă că n-am folosit linii de credit de la bănci. Mai mult, după pandemie am accesat programele care au fost făcute în colaborare cu State Invest, care mi-au prins foarte bine. Dar și la acest moment compania se autofinanțează. Asta și datorită faptului că 10 ani de zile tot profitul a fost reinvestit", a mai spus Cristian Bădescu.

„Nimic nu e imposibil. Trebuie să ai răbdare ca să îți atingi obiectivele"

În continuare Cristian a împărtășit cum a reușit să persevereze şi să creadă în afacerea sa, dar şi lecțiile pe care le-a învățat din antreprenoriat.

„Nimic nu e imposibil și trebuie să ai răbdare ca să îți atingi obiectivele. Iarăși experiența de antreprenor m-a învățat că trebuie să ai un plan foarte bine structurat dacă vrei să ajungi la un nivel destul de mare. Iarăși pașii trebuie să fie mici și foarte bine gândiți. Atunci când te arunci cu capul înainte e posibil să te pierzi pe drum. E important să structurezi un plan pe termen lung. Eu de obicei îmi structurez planurile, sunt făcute pe 5 ani de zile. Chiar acum știu până în 2030 unde trebuie să ajung, ce am de făcut, inclusiv financiar, știu ce cifră trebuie să ating, care E profitul pe care ar urma să facă.(...)

Surprinzător, după 14 ani încă mă duc nerăbdător la birou. Aștept cu nerăbdare, cel puțin când vine weekend-ul... nu știu eu de abia aștept să merg la birou. Mă duc cu aceeași încântare ca în prima zi și asta datorită faptului că totul e într-o dinamică foarte mare. Nicio zi nu seamănă cu alta și în fiecare zi apar noi provocări", a mai spus el.

„Nu vă fie teamă să greșiți pentru că numai cine nu muncește nu greșește"

În continuare Cristian a explicat cum şi-a motivat echipa cu viziunea sa şi cum a gestionat greșelile în afacere.

„Întotdeauna greșelile te învață și te corectează în ceea ce faci pe viitor. Nu știu dacă îmi vine în minte acum o greșeală pe care pe care eu am făcut-o. Dar cu siguranță greșeli sunt la tot pașii și nu numai ale mele, ci și ale echipei. Dar și eu asta le spun de la un început, încă de la interior. Mă, nu vă fie teamă să greșiți pentru că numai cine nu muncește nu greșește. Asta e clar, orice greșeală are cel puțin o rezolvare. Ulterior, s-ar putea ca rezolvarea aia să ne ducă poate chiar într-o direcție mai bună. Și atunci chiar nu mi-e teamă de greșeli (...).

Eu sunt varianta aia mai exigentă, cel puțin așa mă consideră colegii. Tocmai din acest motiv mă completez foarte bine cu Andrei (n.r colegul său din scoală cu care conduce afacerea), pentru că el e varianta aia care e mai pe împăcare. Eu sunt puțin mai exigent, dar ne completăm foarte bine", a mai spus Cristian Bădescu.

Interviul cu Cristian Bădescu, realizat de Bianca Voinea la BizzSchool, poate fi urmărit, pe larg, în clipul video de mai sus.