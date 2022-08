Daniel Dăianu explică de ce România nu poate adera la zona euro: "Putem visa, putem să batem la uşă!"

Deși există consens politic, România nu poate intra în zona euro.

Bulgaria ne ia din nou faţa. În mai puţin de doi ani, va intra în zona euro. Croaţia intră în mai puţin de şase luni. La noi, fostul premier, Florin Cîţu anunţa că vom intra în 2028.

Daniel Dăianu, şeful Consiliului Fiscal, a vorbit în exclusivitate în cadrul emisiunii "Income Magazine" de la Antena 3, despre avantajele şi dezavantajele trecerii la euro.

"Acest raport nu judecă în special chestiunea aderării la zona euro. Deci problematica este mult mai amplă şi atenţia este capturată de războiul din Ucraina. Noi am trecut prin câteva perioade cu acest raport. Am avut primele numere care s-au ocupat şi de la aderarea la zona euro şi au încercat să judece consolidarea fiscală necesară, fiindcă aveam deficite structurale mari şi în permanenţă am subliniat, aşa cum am făcut şi în doumentele Consiliului FIscal, că fără o consolidare fiscal bugetară, nu vom putea să aderăm la zona euro. Este una dintre condiţii. După aceea a venit pandemia şi s-a intrat într-o altă fază, apoi criza energetică şi invadarea Ucrainei de către Federaţia Rusă, care a bulversat economiile şi aceste evoluţii s-au regăsit şi în aceste rapoarte.

Daniel Dăianu, şeful Consiliului Fiscal: "Putem visa, putem să batem la uşă!"

Discuţiile oricum sunt permanente, dar nu sunt la maniera enumerării paşilor tehnici pentru a intra prima dată în mecanismul cursulor de schimb. Nu am întrunit anumite condiţii şi fără ele nu se poate. Trebuie să avem această consolidare fiscal bugetară, care ţine nu numai de aderarea la zona euro, ci trebue spus că finanţe publice sănătoase sunt necesare pentru ca o economie să navigheze mai uşor pe ape atât de involburate. Şi în general este bine să ai finanţe publice sănătoase.

Dacă nu ai finanţe publice sănătoase periclitezi şi stabilitatea cursului de schimb, oricâte intervenţii ar avea o bancă centrală, mai ales că noi avem deficite foarte mari.

"Suntem singurul stat membru al UE care se află sub incidenţa procedurii de deficit bugetar excesiv"

Adesea se invocă situaţia Bulgariei, o ţară care are venituri pe locuitor inferior celui mediu din România. Bulgaria, prin acest consiliu monetar, care este ca o cingătoare ce a disciplinat politica fiscală, politica bugetară, a avut, de când l-a introdus, deficite foarte mici. Eu nu spun că fără un consiliu monetar nu se poate disciplina politica fiscal bugetară, pentru că dacă aşa ar fi, ar deveni o axiomă şi foarte mule ţări în lume ar recurge la consilii monetare, ceea ce nu este cazul. Vreau să arăt prin acest caz al Bulgariei, că ei au recurs la un mecanism ce a fost introdus când a avut loc o prăbuşire instituţională, nu ştiau ce să facă, în 1997-1998. Consolidarea fiscal bugetară, aducerea deficitului, fie că este cash, fie că este structural, noi argumentăm sub 3%, deci sub nivelul care reprezintă în momentul de faţă angajamentul României faţă de comisie şi faţă de partenerii din Uniunea Europeană, pentru că suntem singurul stat membru al UE care se află sub incidenţa procedurii de deficit bugetar excesiv", a spus Daniel Dăianu, şeful Consiliului Fiscal, în exclusivitate la Antena 3.