Interviu cu Monica Olariu, mămica din Cluj care a creat marsupiul ajustabil pentru bebeluși. Produsul ei inovator este vândut și apreciat în toată lumea

Monica Olariu este consultant certificat în babywearing si a absolvit cursurilor School of Babywearing din Marea Britanie şi Die Trageschule din Germania.

Până să aiba propria afacere, Monica Olariu a lucrat 10 ani la o bancă

Însă a știut mereu că drumul său va fi altul.

"Faptul că aveam un program destul de lung, un program fix de peste nouă ore m-a determinat. Și, odată ce am avut copiii, mi-am dat seama că nu mai reușesc să mă descurc cu programul acesta fix. Atunci a fost momentul în care am zis, gata, renunț la bancă. Nu mi-a fost teamă. Eu mi-am dorit să devin antreprenor de mult. Eram familiarizată cu lumea afacerilor și nu pot sa zic că mi-a fost teamă. Ideea de a crea un marsupiu ajustabil mi-a venit la Londra când urmam cursurile și am văzut că maruspiurile cu catarame pe care mi le-au prezentat erau toate fixe. Pe vremea aceea nu erau marsupii complet ajustabile și am venit hotărâtă acasă, să creez eu acel marsupiu ajustabil", a mărturisit Monica Olariu.

Monica Olariu mărturiseşte că nu i-a fost ușor

A început singura, iar până și-a pus afacerea pe picioare a durat aproape doi ani.

"Eram singură pe partea de prototipare, de dezoltare a ideii. Atunci nu aveam pe cine să angajez pentru că era o ideea de a mea care trebuia pusă în practică. Când în sfârșit eram mulțumită de varianta la care am ajuns, au început bătăile de cap cu producția, adica m-am lovit de multe alte opreliști. Imediat după ce am început să facem producție, a trebuit sa fac și angajări și să încep să dezvolt echipa. Angajam câte puţin pentru că strategia mea a fost de a dezvolta afacerea cu paşi mici", spune Monica.

Investiția financiară inițială a fost mică

"Investiția şi efortul pshic a fost considerabil la început. Pe măsură ce se generau venituri am început să investesc în partea de brevetare. Este extrem de costisitoare, dar trebuie făcută şi asta, mai ales când ai un produs inovator".

Produsul ei a convins treptat întreaga piaţă, iar acum primeşte comenzi din întreaga lume

"Prin inovaţie şi un produs diferit, produsul este brevetat. În momentul în care vii cu un produs inovator, diferit, faci diferenţa. Aceasta a fost îmbrăţişată destul de repede de părinţi".

Produsele create de ea sunt calitate premium, asa că primit numeroase premii internaționale pentru design şi inovaţie.

Preţurile marsupiilor diferă în funcție de complexitate si materialele folosite, astfel că încep de la 400 de lei și pot ajunge la peste 700 de lei.

