Ministrul Economiei, despre proiectele pentru antreprenori din PNRR: ”Avem o nouă filozofie de a acorda banii”

”În principal pentru mediul de afaceri avem o nouă filozofie de a acorda banii. Adică nu mai acordăm imediat sub formă de granturi, direct la firme, ci dăm pentru foarte multe firme instrumente financiare să poată lua credit bancar cu dobândă subvenționată, eventual 0, cu garanție de la stat chiar 100% din creditul luat. După care, dacă după primul, al doilea și al treilea an își îndeplinesc indicatorii, abia atunci va interveni o componentă de grant, de exemplu 20% din principal, să nu mai trebuiască să fie rambursat după primul an, după al doilea an dacă ți-ai atins indicatorii încă 20%, și după al treilea an încă 20%. Este o filozofie nouă, care practic cointeresează și antreprenorul să atingă obiectivele. Nu mai este vorba doar despre a lua banii la început și a fi monitorizat apoi un an, doi ani, trei ani. În același timp este un risc mult mai mic pentru statul român de a avea rambursarea banilor europeni.”, a declarat ministrul Economiei pentru Antena3.

Claudiu Năsui a mai precizat că primul pas pentru a-i ajuta pe cetățenii români să devină antreprenori este ”ușurarea povarei fiscale”:

”Antreprenoriatul pe banii statului are multe probleme, exact așa cum îl vedem acum. Ce putem să face? Să-i ușurăm povara fiscală, să reducem povara fiscală pe muncă, care în România este foarte mare. Nu pe muncă în general, ci pe muncă pe salariile mici. (...) Suntem împotriva oricăror creșteri de taxe sau taxe noi. ”

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal