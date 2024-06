Povestea antreprenoarei Iuliana Dima, tânăra care a deschis o grădiniță Montessori în județul Ilfov: "Nu aveam banii suficienți"

Suma totală investită a fost de 200.000 de euro

Sursa foto: Antena 3 CNN

Iuliana Dima este tânăra antreprenoare care a construit și deschis o grădiniță Montessori în Orașul Voluntari, din Județul Ilfov.

Antreprenoriatul pare tărâmul acela fantastic unde orice este posibil. De afară totul pare poleit și oamenii par că își trăiesc visul, însă doar cei care își găsesc curajul să pășească pe acest tărâm află că au și un preț de plătit: pentru unii este timp mai puțin petrecut alături de familie, pentru alții pot fi piedici financiare sau câte și mai câte. Însă după ce reușești să treci de pădurea deasă reușești să vezi cu adevărat „poienița plină de magie”.

E adevărat că mulți se rătăcesc pe drum, însă pentru cei determinați să găsească poteca antreprenoriatul devine un adevărat statement al personalității lor, așa cum este și exemplul Iulianei Dima, care nici măcar nu își imagina că se va intersecta cu acest drum și, mai mult decât atât, nu își imagina că va deveni, la rândul ei, făuritoare de destine.

Povestea ei începe în perioada în care a devenit mama, cum de întâmplă de altfel, în cazul multor femei devenite antreprenoare. Fiind în căutarea unui mediul proprice dezvoltării propriului copil a descoperit sistemul de învățământ creat de Maria Montessori.

„Acum mulți ani, am rămas însărcinată și am devenit mămică. Din momentul în care am decis să o dau la o grădiniță, am întrebat în dreapta, în stânga, care este ce mai ptrivită grădiniță și am auzit de aceasta metodă, Montessori, și am fost și am vizitat și mi-a plăcut foarte mult mediul. Am rămas încâtată de ce am găsit acolo și zic «Aici o dau pe fetița mea».

La un an de zile după, s-a ivit ocazia. Organizau cele de la institutul Montessori o seară prin care explicau cum poți să deschizi o grădiniță și în acel momentu nu eram hotărâtă, nu avem idei, m-am dus de curiozitate. Mi-a plăcut ce și cum mi-au povestit. Am zis să aibă parte cât mai mulți copii de metoda asta și să vină cât mai mulți copii să vadă materiale, să lucreze cu ele, să vadă ce înseamnă Montessori”, a spus Iuliana Dima, fondatoare grădiniță, într-un interviu acordat Biancăi Voinea, realizatoare BizSchool.

Așa că în câteva luni Iuliana a deschis porțile grădiniței din orașul Voluntari, județul Ilfov, cu o investiție inițială de 200.000 de euro, bani pe care încă nu i-a recuperat, pentru că i-a reinvestit constant în scalarea business-ului.

”A fost o întâmplare. Vin din domeniul financiar, sunt director financiar de mulți ani. După ce am fost la acest eveniment despre care v-am povestit, am mers la o conferință cu șeful meu și am încercat să îi spun că am fost impresionată. Nu aveam banii suficienți și el a spus că mă ajută. Și așa am pornit. Suma totală investită a fost de 200.000 de euro. Nici mai mult, nici mai puțin, cam acolo am ajuns”, a mai spus Iuliana Dima.

Ba mai mult, acum se pregătește intens să deschidă o a doua locație, dar și o școală Montessori, în 2026.