Afacerea inedită a unui fermier român: Clienții își culeg singuri mazărea din câmp și lasă banii în pușculiță

Producătorul local din Arad a pus la dispoziția clienților tarlaua cultivată cu mazăre

Experiență inedită, dar de succes la Arad, unde un producător local a pus la dispoziția clienților tarlaua cultivată cu mazăre. Oricine dorește poate să adune păstăile direct din câmp, iar la final lasă în pușculiță o sumă de bani. Inițiativa se bucură de un real succes, fiind câștig de ambele părți - client și fermier.

„Este dulce! Chiar foarte bună și avem încredere că e un produs pe care-l culegem cu mâna noastră”, a transmis o clientă.

De la primele ore ale dimineții, mai multe persoane se adunaseră deja la capătul parcelei din Nadlac. Înarmați cu găleți, oamenii au cules bucuroși kilogramele de mazăre de care aveau nevoie. Inițiativa i-a surprins plăcut și abia au așteptat să își adune singuri tecile.

„Văzând o postare pe o rețea de socializare a domnului Balint, am hotărât să vin împreună cu prietenii să culegem mazărea de pe parcela aceasta, pentru că aceasta este o mazăre bio”, a spus un bărbat.

„Am mai cules mazăre până acum, dar niciodată pe o suprafață atât de mare precum e pacela aceasta. De obicei, dacă culegeam mazăre, culegeam dintr-o grădină, dar niciodată în câmp deschis și mi se pare o idee foarte bună”, a spus un alt culegător.

Din ce în ce mai mulți producători apelează la acest tip de comerț. Avantajul e de ambele părți..

”Practic, omul are satisfacția faptului că-și recoltează el produsul, îl vede cum s-a dezvoltat, cum a crescut și este lipsit de acei conservanți. Noi vorbim de farm to fork, de a reduce lanțul de producție de la producție la consum să fie cât mai puțini intermediari”, a precizat Florin Imbrea, decan Facultatea Agronomie Timișoara.

Fermierul care a pus la dispoziție tarlaua este încântat de rezultate.

”Ideea aceasta mi-a venit de vreo trei ani. A fost mai greu de aplicat. Probabil nu am avut încredere în mine, nu am avut încredere în oameni. Am zis, totuși, în al treilea an trebuie să aplic. Deocamdată, este peste așteptări, mă refer din punct de vedere al civilizației. Răspunsul din partea oamenilor a fost pozitiv”, a spus Ioan Balint, cultivator.

O parte din banii adunați de la clienți vor merge către un cămin de ingrijire a batranilor din Nadlac.

„Motto-ul acțiunii mazărea: Puțin câte puțin pentru o lume mai bună. Acolo lumea care culege și apreciază munca, munca mea, pune un leuț acolo cât dorește”, a mai spus Ioan Balint.