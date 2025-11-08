O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei

1 minut de citit Publicat la 09:39 08 Noi 2025 Modificat la 09:39 08 Noi 2025

O familie din județul Vrancea are o plantație de 1.000 de metri pătrați de șofran. FOTO: Getty Images

O familie din județul Vrancea are o plantație de 1.000 de metri pătrați de șofran, considerat cel mai scump condiment din lume. Un kilogram de „aur roșu”, așa cum este denumit, costă chiar și 150.000 de lei.

Un gram de șofran poate ajunge la un preț de 20-30 de euro, iar pentru obținerea unui singur gram de condiment sunt necesare aproximativ 1.500 de flori. Nu întâmplător, șofranul este denumit „aurul roșu”, fiind considerat cel mai valoros și mai prețios condiment de pe glob.

Dorina și Claudiu au început să cultive șofran în urmă cu cinci ani. La început a fost doar o curiozitate, însă, treptat, pasiunea s-a transformat într-o afacere de familie și principala sursă de venit.

Claudiu Boubătrân, producător: „Am achiziționat bulbi aduși din Spania și am început să plantăm. Procesul de plantare este unul dificil, pentru că totul se face manual.”

După recoltare, urmează procesul de uscare, un pas esențial pentru păstrarea aromei, culorii și calității condimentului. Tocmai această muncă migăloasă face ca șofranul să aibă un preț atât de ridicat.

Dorina Boubătrân, producător de șofran: „Un șofran bun, natural, de calitatea întâi, valorează între 20 și 30 de euro gramul. Trebuie cam 1.500 de flori ca să ajungem la un singur gram.”

Pe lângă producție, Claudiu visează la o colaborare cu viticultorii din zonă pentru a crea un produs unic, care să îmbine tradiția vinurilor vrâncene cu rafinamentul șofranului.

Claudiu Boubătrân, producător: „În Vrancea sunt foarte mulți producători de vinuri și mi-aș dori să colaborez cu cineva ca să aducem ceva ce nu mai există în lume – vinurile noastre de calitate combinate cu luxul și delicatețea șofranului.”

Originar din Orientul Mijlociu, șofranul este apreciat în întreaga lume pentru gustul său unic, culoarea intensă și proprietățile sale terapeutice. Deși este o cultură dificilă, șofranul oferă satisfacții pe măsură celor care au răbdarea și priceperea să-l cultive.

Plantația de la Gologanu este deschisă publicului, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi de aproape secretele din spatele condimentului supranumit, pe bună dreptate, „aurul roșu” al gastronomiei.