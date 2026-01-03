Legumicultori români fac profit cu struguri crescuți în sere, printre roșii și castraveți: „Am concurență doar Ecuadorul. E o trufanda”

Claudiu Breazu cultivă struguri în sere, la Glodeanu Sărat. Sursa foto: Antena 3 CNN

Printre culturile de roșii și castraveți din Glodeanu Sărat, județul Buzău, cresc butuci de viță-de-vie. Nu este vorba despre o plantație clasică, ci despre struguri cultivați în sere, un model care s-a dovedit de succes și a fost urmat și de alți legumicultori din zonă. Drept urmare, numărul solariilor în care se practică acest tip de cultură este în continuă creștere.

Claudiu Breazu a ales, în urmă cu doi ani, să cultive struguri în spații protejate, o decizie care i-a salvat ferma. Mai mult, vița-de-vie a avut un rol esențial și pentru culturile de tomate, afectate anul trecut de temperaturile caniculare. În serele sale, printre butașii de viță-de-vie, sunt cultivate și roșii, dar și castraveți.

„A fost un plus de venit. Anul trecut, fără vița-de-vie, ferma era în faliment. Vița-de-vie a salvat ferma”, spune Claudiu Breazu, legumicultor. Acesta explică și beneficiul indirect al culturii: „Vița-de-vie a creat umbră pentru tomatele de dedesubt. La colegii mei producția a fost zero, iar la mine, cu vița-de-vie, am reușit să menținem cultura în sere”.

Producția de struguri a crescut față de anul trecut, iar cererea este mare. Contractele au fost deja semnate, iar producătorii spun că piața este favorabilă.

„În momentul acesta nu am concurență. Chiar dacă anul acesta am avut o întârziere de o lună, cererea există. Este o trufanda”, mai spune legumicultorul.

Cât costă o casoletă cu struguri românești crescuți în seră

La maturitate, producția ar putea depăși 100 de tone la hectar. Pe aceste calcule s-a bazat și Mihai Robert, un alt legumicultor din Glodeanu Sărat, care a investit peste 10.000 de lei pentru înființarea unei plantații de viță-de-vie în seră, pe o suprafață de 5.500 de metri pătrați.

„Este o investiție de succes, chiar dacă la început costurile au fost destul de mari”, spune Valentin, legumicultor. Acesta explică rotația culturilor: „Am avut roșii, apoi struguri, iar în august am plantat castraveți”.

Reprezentanții Direcției Agricole Buzău speră ca acest tip de cultură duală să poată beneficia, pe viitor, de subvenții din partea statului.

„Am trimis materiale la Ministerul Agriculturii. Prima impresie a fost bună și urmează să facă o vizită pe teren pentru a vedea acest sistem”, a declarat Cosmin Florea, directorul Direcției Agricole Buzău.

Strugurii pleacă din plantații ambalați în casolete de plastic, la un preț de 24 de lei kilogramul.