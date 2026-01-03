El este Nea Miron de la Ferengi, declarat Tezaur Uman Viu după o viață dedicată meșteșugului popular. Lucrează în lemn de 50 de ani

Nea Miron din satul Feregi, declarat Tezaur Uman Viu. Sursa foto: Antena 3 CNN

Povestea lui Nea Miron din satul Feregi a fost prezentată la emisiunea Agricool de la Antena 3 CNN. Are 73 de ani și întreaga viață și-a dedicat-o artei populare și meșteșugului lucrării lemnului. A reușit să strângă tot felul de elemente populare vechi chiar și de sute de ani, dar și numeroase diplome pentru îndeletnicirile sale. Pentru toate acestea a fost declarat Tezaur Uman Viu al județului Hunedoara.

„E lucru mare să-ți recunoască cineva o activitate peste 50 de ani. Eu, la 14 ani, deja lucram cu tata în lemn și, când am terminat clasa a VIII-a, am lucrat cu el la o casă toată vara, ca să câștig bani ca să merg la liceu.”, povestește Miron Muntean.

Nea Miron are 73 de ani și o dragoste nemărginită pentru arta populară. Lucrează lemnul de mai bine de patru decenii, dar nu este singurul meșteșug pe care îl stăpânește. A fost sufletul ansamblului popular din Feregi și și-a amenajat acasă o expoziție cu straie și obiecte specifice pădurenilor. Acum, Nea Miron a fost declarat Tezaur Uman Viu.

„Am strâns de toate, tot ce trebuia unei gospodării într-un sat de munte, și toate actele și atelierele. Diplomele vin după participări, timp de 50 de ani, la diferite activități, în țară și peste hotare.”, spune el.

Nea Miron a început să lucreze în lemn încă din copilărie, sub îndrumarea tatălui său, de la care a deprins și priceperea în prelucrarea metalului.

„De la 12 ani eram în mâinile lui tata. Tata era meșter în lemn, a făcut 39 de case din lemn, de la fundație până la cheie: geamuri, uși, acoperiș, tot. Acuma mă bucur că pot lăsa la fecior și la nepot. Și el, când vine de la oraș, e pe lângă mine și îi mai arăt una-alta, și îi place.”, a povestit Nea Miron, la Antena 3 CNN.

Talentul său, dublat de o viață de muncă și respect față de natură, l-au transformat într-un reper cultural.

„Asta-i un banc de lucru. Noi, pădurenii, îi spunem mihei, bancul ăsta, în care se prinde și se prelucrează, se rindeluiește, geluiește, cum spunem noi. E muncă multă, dar e și frumoasă.”, mai spune meșterul.